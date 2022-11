Exposició al Port de Barcelona / @EP

El Port de Barcelona acull l'exposició 'Espai per al nostre planeta' de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i on 35 testimonis plantegen solucions espacials per a un món sostenible.

L'exposició, oberta fins al 2 de desembre, s'ubica a la plaça del Portal de la Pau, al Port Vell, ha explicat l'enclavament en un comunicat aquest dimecres.

La mostra incorpora reflexions sobre com la innovació espacial i l' observació de la Terra promouen el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere, alhora que hi troben solucions pioneres per a la transició ecològica.

També analitza com la relació entre la investigació espacial i la vida a la Terra està creant aliances entre nacions i governs, empresaris i organitzacions.

El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, juntament amb el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, i el secretari Estratègia Territorial i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, han estat els encarregats d'inaugurar l'exposició.