Ada Colau/ @EP

L'Audiència a la seva interlocutòria crida en diverses ocasions l'atenció al jutge instructor del "cas Colau" per no haver atès d'una banda, les peticions dels denunciants i de l'altra, no haver decidit que fossin les instàncies judicials les que determinaran si les " irregularitats" detectades per la interventora municipal fossin o no constitutives de delicte. Aquesta atribució o no segons l'Audiència és competència dels jutges i no pas de la interventora municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit els magistrats han decidit estimar el recurs de l' Associació per a la transparència i la qualitat democràtica, que va impulsar la causa i va demanar reobrir-la quan es va arxivar pel que el mateix jutge instructor haurà de reprendre la investigació al punt on la va deixar i practicar totes les diligències que van reclamar els denunciants .

Els magistrats adverteixen a més que només consideren " inicialment i provisòriament com a possiblement constitutius d'infracció penal l'atorgament per part de l'Ajuntament de Barcelona d'una sèrie de subvencions pel procediment de concessió directa " entre 2016 i 2020, a l'Observatori del Drets Econòmics Socials i Culturals (Desc), a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (Ape) ia Enginyeria Sense Fronteres".

Assenyalen també que abans de ser alcaldessa, Colau va tenir "una vinculació o relació estreta" amb aquestes entitats, com va explicar ella mateixa en declarar com a investigada a la causa, i va afegir que no tenia interès en la concessió d'aquestes subvencions.

MÉS ARGUMENTS PER REOBRIR EL CAS COLAU

Els magistrats a la seva Auto discrepen de les conclusions que va extreure el jutge instructor després d'interrogar la interventora delegada de l'Ajuntament de Barcelona i en aquest sentit afirmen que ella va declarar que "va detectar irregularitats que no constituïen un delicte" , però els magistrats li diuen en aquest interlocutòria a l'instructor que discernir-ho "correspon als jutges i tribunals de l'ordre penal".

A més, els magistrats de l'Audiència de Barcelona consideren que amb els indicis recaptats fins ara no es pot descartar que fets suposin un presumpte delicte de prevaricació que involucri Colau i potser més persones.

En el seu recurs l'entitat denunciant va criticar que el jutge arxivés la investigació argumentant de manera genèrica l'absència de delicte, basant-se sobretot en la prevaricació perquè ho considerava l'acusació central, però sense concretar sobre els diferents que s'havien denunciat perquè els va descartar .

Ara l'Audiència de Barcelona discrepa que la instrucció "giri fonamentalment" entorn de la prevaricació i no creu que la seva absència faci caure la resta de la causa.