Amb motiu de la celebració de l’edició d’enguany de la Cursa de la Dona de Barcelona, que tindrà lloc el proper diumenge 6 de novembre, algunes línies d’autobús podrien veure modificat o limitat el recorregut al llarg del matí i del migdia. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana la utilització del metro durant aquestes hores i en aquells desplaçaments a l’entorn dels llocs per on transcorrerà la competició.

La prova esportiva afectarà tot el trànsit de superfície entre les 7 i les 15 hores aproximadament. El recorregut de la cursa començarà a les 9 del matí a l’avinguda Reina Maria Cristina i transcorrerà per plaça d’Espanya, avinguda Paral·lel, Floridablanca, Calàbria, Gran Via, plaça Tetuan, passeig de Sant Joan, ronda de Sant Pere, travessant les places d’Urquinaona i Catalunya, ronda Universitat, plaça Universitat, ronda de Sant Antoni, Sepúlveda, Viladomat, de nou el Paral·lel, Tamarit, Lleida i avinguda de Rius i Taulet, on finalitzarà la cursa.

Tot plegat provocarà diferents afectacions en 34 línies de bus de TMB, que veuran alterat o limitat el recorregut mentre es desenvolupi la prova esportiva. Són les següents: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 141, 150 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic. TMB adoptarà les mesures necessàries per desviar les línies d’autobús que transiten per la zona