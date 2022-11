Barcelona comptarà amb 7,6 milions dels fons europeus per atendre 200 persones sense llar | @ep

L'Ajuntament de Barcelona comptarà amb 7,6 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation per atendre unes 200 persones sense llar que resideixen a la ciutat.

La comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament, Sonia Fuertes, ha formalitzat la signatura d'un conveni de col·laboració amb les entitats Llar Sí i Provivenda per mobilitzar els recursos i que també preveu diverses actuacions al llarg dels tres anys vinents.

En concret, la intervenció comportarà el finançament directe de 5,5 milions d'euros i gairebé 2,2 milions més per a accions complementàries a la ciutat, amb els quals esperen que durant el període d'execució "almenys el 50%" dels usuaris aconsegueixin una sortida autònoma del sistema datenció.

Les places residencials que es promouran seran del mercat privat, ja siguin habitatges o habitacions llogades que poden aconseguir les pròpies entitats socials; no descarten, "en algun cas", utilitzar recursos de l'hostaleria, i les persones podran escollir si viure soles o al pis compartit.

El document signat estableix tres línies de treball a la ciutat, des d'impulsar l'autonomia de les persones que ja estan participant en el model de ' HousingFirst ' de l' Ajuntament i prevenir la institucionalització de les persones que fa poc temps que viuen al carrer, fins a una tercera línia per als que porten més temps als equipaments municipals per al sensellarisme, ha detallat Fuertes .

Fins a 100 places seran per a persones que portin menys de tres mesos sense llar o en algun dels recursos de primera acollida, 75 per a "afavorir el procés cap a la vida autònoma" per als que portin més de tres anys a centres residencials, i 18 places seran per a persones allotjades en algun pis del ' HousingFirst '.

El conveni també preveu l'acompanyament al 'sensellarisme' per acompanyar aquestes persones en l'àmbit relacional, comunitari, laboral i de promoció personal, i es tractarà de "graduar tempos" en funció de si la persona fa més o menys temps que reb ajudes institucionals .

"CANVI DE PARADIGMA"



El director general de la Llar Sí, José Manuel Caballol, ha advocat per un "canvi de paradigma" de l'actual sistema d'atenció que necessitarà recursos addicionals perquè les noves polítiques siguin més eficients, que intenta passar dels allotjaments d'emergència com a albergs a els habitatges normalitzats.

En aquest sentit, ha concretat que l'objectiu passa també per l'"atenció primerenca" perquè les persones no arribin a vincular-se, i ha coincidit amb la comissionada en la importància de prevenir la pèrdua de l'habitatge, garantint mantenir el pagament de subministraments.

Caballol ha detallat que el projecte, que a nivell estatal actuarà directament sobre 1.084 persones amb 25 milions, i ha dit que permetrà comprovar una hipòtesi: “Una despesa inicial més intensa i personalitzada aconsegueix millors resultats i per tant és més rendible en comparació amb mantenir l'actual sistema de suport durant anys sense que es produeixin avenços".

XIFRES BARCELONA



L'Ajuntament i la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar, integrada per una quarantena d'entitats socials, expliquen que actualment hi ha 2.800 places, un 67% més que el 2015, i el pressupost municipal ha augmentat dels 27 milions el 2014 als 43 actuals (+59%).

Xifren en unes 1.060 les persones que viuen als carrers de Barcelona --el 2015 eren 693 (+52%)--, per la qual cosa, tot i atendre més persones, l'increment només ha servit per "frenar o contenir el increment d'una realitat que necessita un abordatge integral" des de les administracions i polítiques públiques.