El Festival de cinema documental musical In-Edit de Barcelona tanca aquest diumenge la seva 20a edició, que ha reunit un total de 33.000 espectadors a les sales des del 27 d'octubre passat, "un rècord històric de públic".

El documental 'Look At Me: XXXTENTACION' de Sabaah Folayan ha guanyat el Premi del Jurat al Millor Documental Musical Internacional , un guardó anunciat durant la gala de cloenda del festival aquest dissabte a la nit, ha informat en un comunicat.

El jurat internacional, format per la directora general del Festival Internacional de Cinema a Guadalajara de Mèxic, Estrella Araiza, el director Julien Temple i el músic Matthew Herbert , ha reconegut aquest documental per oferir una història sobre la "breu i convulsa vida d'aquesta estrella" del rap, així com sobre la cultura i les relacions personals que el van modelar."

D'altra banda, el documental 'Sonic Fantasy' de Marcos Cabotá ha estat reconegut amb el Premi al Millor Documental Musical Nacional.

El jurat nacional, compost pel músic i productor Alizzz, el cineasta i director artístic de la Cineteca Madrid, Luis Enrique Parés, i l'actriu Nathalie Poza, ha valorat que el documental mostra "vells trucs de l'amor a l'ofici, amb una narrativa senzilla , intel·ligent, efectiva, però brillant tècnicament”.

MENCIÓ ESPECIAL I MILLOR CURT DOCUMENTAL MUSICAL



A més, el jurat ha fet una Menció Especial a 'El Kàiser de l'Atlàntida' de Sebastián Alfie, mentre que el Premi del Jurat al Millor Curt Documental Musical ha estat per a 'Dear Michael' de Joan Bover , “tot un recorregut per l'època de la cultura pop i d'una de les seves icones, Michael Jackson."

Al llarg d'aquesta edició, el festival ha programat la projecció d'uns 50 documentals, entre els quals hi ha treballs dedicats a Joaquín Sabina, Sinéad O'Connor, Leonard Cohen, Ronnie James Dio i Omara Portuondo , entre d'altres.