Barcelona es vesteix de rosa per la Cursa de la Dona | Ajuntament de Barcelona

La Cursa de la Dona ha vestit aquest diumenge els carrers de Barcelona a la seva última parada al calendari. L'esdeveniment esportiu femení més gran d'Europa va reunir més de 30.000 dones en la lluita contra el càncer de mama.

La prova, guanyada per Rebeca Suárez amb un temps de 29:20 , es va disputar en un ambient festiu sobre un recorregut d'uns 8 quilòmetres, amb sortida a l' Avinguda de la Reina Maria Cristina (Fonts de Montjuïc) i arribada a l'Avinguda de Rius i Taulet.

La “Marea Rosa” va tornar a reivindicar i promoure la incorporació de les dones de totes les edats a la pràctica habitual de l'esport, la lluita contra el càncer i la conscienciació sobre la importància de la prevenció, així com la promoció d'hàbits de vida saludables per evitar-ho en la mesura del possible, i combatre la violència de gènere i les desigualtats socials i educatives que pateixen les dones.

Abans de començar la prova es va desplegar una pancarta amb un gran llaç rosa de dimensions gegantines, en una iniciativa promoguda pel Banco Santander . La pancarta, amb 50 metres de llargada per 17 metres d'amplada, va cobrir les corredores per reivindicar amb aquesta acció la importància de la detecció precoç del càncer.