L' Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimarts que els conductors que circulin a partir del 18 de novembre pel carrer Consell de Cent no podran utilitzar estar via per travessar de punta a punta el districte de l'Eixample a causa de la implementació de la 'superilla' a la zona.

Tasques d'adaptació de l'espai públic al carrer Consell de Cent

Així, el carrer Consell de Cent trencarà la seva continuïtat viària i, juntament amb ella, els carrers Girona, Rocafort i Comte Borrell també veuran interrompuda la seva continuïtat actual, ha explicat el gerent de Mobilitat de Barcelona, Manuel Valdés, en una trobada amb periodistes.

El consistori recomana als conductors buscar itineraris alternatius per travessar aquesta zona de la ciutat, que es preveu convertir en una via verda i de vianants , encara que permetrà el trànsit local, que podrà accedir a qualsevol punt dels quatre carrers.

Tot i així, a la majoria de l'àmbit s'haurà de girar a cada illa, ja que en la majoria dels casos no es podrà circular pels futurs eixos verds en línia recta i l'accés a un eix verd des d'un carrer transversal implicarà la sortida per el següent carrer transversal.

L'Ajuntament aconsella als conductors que hagin d'accedir a habitatges, comerços i aparcaments situats dins l'àmbit de la 'superilla' que surtin amb antelació les primeres setmanes i que s'informin del millor recorregut vial per arribar a destinació.

CÀRREGA I DESCÀRREGA I BICICLETES



Hi haurà tres àmbits on els vehicles no estaran obligats a girar: a la cruïlla de Consell de Cent amb Aribau, el de Consell de Cent amb passeig de Gràcia, i a les quatre cruïlles que envolten la futura plaça de Consell de Cent amb Girona (Bruc -Consell de Cent, Bailèn-Consell de Cent, Aragó-Girona i Diputació-Girona).

Durant les obres, les zones de càrrega i descàrrega continuaran als carrers transversals i sempre que les fases d'obra ho permetin s'habilitaran zones als mateixos eixos verds.

Pel que fa a les bicicletes, podran seguir circulant per l'espai central habilitat per als vehicles i se'ls permetrà seguir circulant en línia recta a totes les interseccions, com als vehicles d'emergències i de serveis.

Les obres que s'estan realitzant actualment no comporten afectacions al transport públic de l'entorn i continuen garantit l'accés als aparcaments i els guals, i també s'han generat nous recorreguts per als vianants.