Carrers que formen part del projecte de la Ronda Sant Antoni sense trànsit

La Plataforma d'Afectats per la Llosa de Sant Antoni a la ronda homònima de Barcelona han criticat l'avantprojecte presentat per l'Ajuntament aquest dilluns perquè consideren que el carril bus de baixada, planificat pel consistori, hauria d'arribar al Mercat de Sant Antoni.

En declaracions aquest dimarts, un membre de la plataforma ha explicat que temen que el tram de la ronda completament pacificat, sense carril bus, es converteixi en un “espai incívic” i ha apuntat a problemes com la venda de drogues, les baralles grupals i els botellons, en els termes.

Des de l'entitat, han dit que se senten "enganyats" perquè en les negociacions amb l'Ajuntament i la resta d'entitats van renunciar al carril de pujada que la plataforma reivindica des que es va crear, que l'avantprojecte presentat no recull allò que s'ha acordat i que els deixa només un tros de ronda amb carril per al bus, han relatat.

A part de la Plataforma, les entitats Xarxa Veïnal del Raval i FEM Sant Antoni veuen l'avantprojecte com un "retrocés" després de gairebé 15 anys sense trànsit a l'eix i consideren que --en les seves paraules-- mantenir la pacificació en tots dos barris és necessari, especialment al del Raval.

Fonts de les entitats favorables a la pacificació han advocat per millorar el transport públic, però han objectat la proposta municipal: "Cal millorar el transport públic, sí; però en detriment de l'espai del vehicle privat i no de l'espai per a vianants, que és escàs".