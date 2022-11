Si encara no tens cap idea per aquest cap de setmana aquí els podràs trobar. CatalunyaPress ha preparat l' agenda cultural idònia perquè puguis gaudir amb els amics, parella o fins i tot amb els més petits de la casa. Si voleu evitar les activitats turístiques habituals tenim la solució. Gastronomia, fotografia o moda són alguns dels plats que us hem preparat.

Arxiu - Diverses persones observen parades de venda de menjar al mercat de la Boqueria, a 5 d'agost de 2021, a Barcelona, Catalunya, (Espanya)/ @EP.

1 WORLD PRESS FOTO

Photographic Social Vision organitza, per onzena vegada, l'exposició fotogràfica més reconeguda internacionalment. L' entrada general té un cost de 6€ , encara que per als menors de 12 anys i jubilats poden entrar sense pagar. A més a més, els diumenges l'entrada a partir de les 15:00h és gratuïta per a tots els públics. La mostra de treballs fotoperiodístics es troba al CCCB.

2 TAPANTONI

Des del 4 de novembre fins al 20 de novembre pots gaudir dels millors àpats de la Ciutat Comtal a un preu ínfim. Aquest any, la ruta de tapes organitzada per Sant Antoni Comerç torna amb una edició dedicada al vi català . Més d'una vintena d'establiments del barri barceloní ofereixen una oportunitat única per als aficionats de la gastronomia. La consumició d'una tapa amb beguda té un cost de 3,80€ , encara que també pots optar pel menú complet a 25€ per comensal . A més, pots optar a un premi de 150€ si participes en l' elecció de la millor tapa de l'any .

3 EL MEU PRIMER FESTIVAL

També es celebra a Barcelona el Meu Primer Festival de Cinema per als més petits de la casa. Aquesta experiència adreçada a joves entre 2 i 12 anys permet als infants apropar-se d'una manera més íntima i divertida al món cinematogràfic. El preu de les entrades per al visionat de curtmetratges i tallers oscil·la entre els 2 i els 8€. Els membres del Club Super 3 podran entrar de forma gratuïta.

4 RAVALADA DRAG TOUR

Per als que preferiu la disbauxa i passar-ho d'allò més bé aquest diumenge 13 de novembre es celebra la Ravalada Drag Tour: Gaixample Edition . Els assistents, per torns, podran fer un tour per cinc bars del barri de l'Eixample amb cinc espectacles inèdits. Les entrades tenen un preu de 16€ i els assistents estaran repartits en 6 grups diferents. Els beneficis seran destinats als artistes i bars participants.

5 FLEA MARKET BARCELONA

Aquest diumenge 13 de novembre també es celebra el Flea Market a la Plaça Blanquerna de Barcelona. De forma gratuïta , es pot accedir al mercat de roba de segona mà on podem trobar peces per només 5€ . També es pot optar a muntar una paradeta personal per 35€ .