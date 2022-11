Barcelona porta al congrés 'Smart City Expo' 40 projectes de transició ecològica i digital. | @ep

L' Ajuntament de Barcelona portarà a Smart City Expo World Congress (SCEWC) 40 projectes innovadors perquè la ciutat pugui " liderar " la transició ecològica i digital , informa aquest dissabte en un comunicat.

L' SCEWC 2022 està organitzat per Fira de Barcelona del 15 al 17 de novembre al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i reunirà a la seva onzena edició representants de més de 700 ciutats dels cinc continents.

Coincidint amb l' SCEWC , l' Ajuntament rebrà més de 50 delegacions internacionals interessades a conèixer les polítiques públiques de la ciutat.

ESTAND MUNICIPAL



' Barcelona leads the way / Barcelona lidera ' serà el lema de l'estand municipal, que mostrarà aplicacions que milloren la vida quotidiana de la gent, iniciatives per digitalitzar serveis i gestió urbana, i projectes en marxa per a “una ciutat més verda i amb una mobilitat més sostenible i intel·ligent ”.

A més, s'habilitarà un espai per explicar iniciatives d' impuls a la innovació i la competitivitat de les empreses i el potencial que hi ha, tant en talent com en ecosistema digital.

L'estand també inclourà una zona on 10 empreses innovadores (seleccionades per una convocatòria conjunta de Barcelona Activa-Generalitat de Catalunya-CON ) presentaran els seus productes, projectes i solucions.