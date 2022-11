Foto: Europa Press

Després d'un temps en què ha estat més protagonista pel judici a Neymar , l' expresident del Barça Sandro Rosell s'ha tornat a pronunciar sobre la possibilitat de presentar-se a les eleccions municipals de l'any que ve a l'Ajuntament de Barcelona .

"Amb un grup de gent ens estem plantejant accedir a les eleccions", va assegurar en una entrevista concedida al programa Ànimes , de 8tv . Rosell va tenir paraules d'elogi per a la ciutat, de la qual va dir que “és una ciutat meravellosa i única que podria arribar a ser la capital del món. Les condicions que té són per ser la millor ciutat del món i avui no ho som ”.

L'empresari que la candidatura que intentarà liderar no serà "ni d'esquerres o dretes", sinó que apostarà per "aplicar el sentit comú".

Rosell també va parlar sobre els processos judicials en què s'ha vist darrerament i va denunciar el "muntatge de la causa judicial" que el va portar a presó preventiva durant dos anys abans de ser absolt per l'Audiència Nacional.