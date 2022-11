El nou carril bici - AJUNTAMENT DE BARCELONA

El carril bici que connectarà Sant Andreu Sud i Sagrera Sud amb Sant Martí i l'Eixample ha entrat en funcionament aquest dimarts després de set mesos d'obres impulsades per Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes obres han tingut una inversió d'1,1 milions d'euros i han permès millorar l'espai públic del districte i de la ciutat en conjunt, ha informat l'Ajuntament en un comunicat d'aquest dimarts.

Amb una longitud d'1,7 quilòmetres, té continuïtat amb l'executat aquest any a Berenguer de Palou, i serà un carril bici bidireccional.

Els carrers per on va aquesta via són: del Clot (entre Espronceda i Felip II), Gran de la Sagrera (entre Felip II i Josep Estivill), Berenguer de Palou (entre Ferran Turné i Pare Manyanet), Pare Manyanet (entre Gran de Sant Andreu i Josep Soldevila) i Josep Soldevila (entre Pare Manyanet i rambla Onze de Setembre).

En una primera fase, durant la setmana del 19 de setembre, es va posar en funcionament el tram des de Bac de Roda i aquest dimarts ha entrat en funcionament la resta del traçat.