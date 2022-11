El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intervé a la Festa de la Rosa del PSC, en una imatge d'arxiu/@EP

Collboni aprofita qualsevol ocasió de projecció pública per fer arribar als barcelonins el projecte de ciutat. E n la seva última entrevista a TVE , després de ser preguntat per la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona va afirmar que sobre els pactes postelectorals "l'únic que descarto és bloquejar les institucions". D'aquestes declacions se'n desprèn que prioritzarà la política de pactes, el diàleg i la negociació que facilitin la investidura d'un govern progressista a la ciutat comtal.

Preguntat per Ada Colau , ha afirmat que està en desacord amb ella entre altres qüestions per la seva actuació "dogmàtica" sobre la mobilitat de Barcelona. Segons el seu parer, cal desplegar una política "més flexible" que estudiï les necessitats específiques de cada barri i adapti els plans a aquests barris.

D'aquesta manera Collboni vol distanciar-se públicament de les decisions més polèmiques de l'actual alcadesa Colau qui té a les superilles i la ZBE , tots dos projectes estrella de mobilitat dels comuns, que han obert enfrontaments amb moviments veïnals en contra d'una política local que es fa sense escoltar la gent que viu i treballa a Barcelona. Per Collboni, però, escoltar és vital per al desplegament de polítiques més properes als barcelonins.

Collboni continua pitjant l'accelerador per donar a conèixer quins plans té per a una Barcelona més acollidora i amable.



Trias no té pressa per presentar la seva candidatura electoral perquè la seva idea és "recuperar la política" amb majúscules per a Barcelona, cosa que xoca directament amb el projecte que defensa Sandro Rosell, que segueix valorant, "juntament amb altres persones, la seva candidatura com a alcaldable per a els comicis del 2023". De moment el run-run a la ciutat és que tots dos han rebuig unir-se en una llista conjunta amb "potencial electoral".

La direcció de JxCat, està respectant el seu "temps polític", per tal de facilitar-li obtenir el millor resultat possible i buscar després acords polítics post electorals que facin descavalcar de l'alcaldia la seva actual inquilina, fent una clara aposta per “tornar a la política". Una eina que té en "la negociació i l'acord" els seus facilitadors naturals per arribar als "consensos" a Barcelona. Una cosa amb la qual Jaume Collboni , amb qui publicament ha mostrat una símptoma política com a exalcalde al llarg de aquesta legislatura també està d'acord.



Xavier Trias creu que pot tenir una segona oportunitat com a alcalde de Barcelona perquè l'última vegada es va quedar a les portes i la seva gestió al consistori barceloní és recordada com a positiva pels barcelonins. Per assolir la bara de comandament Trias és conscient que necessita "fins a l'últim vot amb aire convergent o independentista liberal" i jugarà fort per aconseguir arrabassar-los a qui li disputi el seu espai electoral i fins i tot mentre toreja internament amb la direcció de JxCat i les seves pressions a la configuració de la llista electoral final. Llista on té clars alguns noms i d'altres encara són a l'aire. Potser hi ha sorpreses, perquè el que es cuina a foc lent deixa millor sabor de boca.

Jaume Collboni se la juga a Ada Colau en la direcció de la Copa Amèrica de Vela

Confirmat mitjançant decret, Ada Colau, amb prou feines tindrà representants al comitè de coordinació municipal de la Copa Amèrica de Vela l'òrgan públic encarregat de vetllar pel bon desenvolupament de la carrera de regates el 2024.

Les àrees controlades pel partit de Jaume Collboni, el PSC seran les encarregades de portar el pes de la direcció municipal on intervingui lAdministració local i els comuns tindran una presència testimonial amb només 2 membres dun total de 16.

D'aquesta manera Collboni defensa la seva àrea d'actuació al capdavant de l'Ajuntament, l'econòmica, de la qual tant pit treu Colau, oblidant sempre qui veritablement la gestiona. En aquesta jugada el socialista, "a la noia callant" definitivament ha colat un gol a Colau.

