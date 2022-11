Logo MedaWeek

El coordinador general d'ASCAME, Anwar Zibaoui, ha donat a conèixer que Barcelona acollirà el Tribunal de Mediació del Mediterrani, la finalitat del qual serà enfortir la seguretat jurídica als pactes entre les empreses de la conca mediterrània. L'anunci s'ha realitzat durant l'acte inaugural de MedaWeek, que des de dimecres i fins al 18 de novembre acollirà més de 1.200 empresaris de 46 països d'Europa, Àfrica i Orient Mitjà. Zibaoui també ha informat de la creació d'un Centre d'Estudis sobre l'Economia Blava , amb seu a Alexandria, l'objectiu del qual serà contribuir a la recuperació dels ecosistemes mediterranis i impulsar una economia sostenible als països riberencs d'aquest mar.



A l'acte inaugural de MedaWeek hi han intervingut el president d'ASCAME, Ahmed el Wakil; el secretari general de la Unió per la Mediterrània, Nasser Kamel; el responsable internacional de la Cambra de Comerç, Marín Orriols; el delegat especial de govern al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro; el president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, Senén Florensa; el director d'ACCIO, Joan Romero; el comissionat de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Pau Solanilla i el coordinador general d'ASCAME, Anwar Zibaoui.



Durant la seva intervenció, Ahmed el Wakil, s'ha congratulat pel fet que ASCAME hagi celebrat aquest any el seu 40è aniversari , i ha assegurat que “el món viu canvis cada cop més ràpids s'ha fet cada cop més petit, cosa que ens indica que la globalització és el destí de la humanitat i que cal continuar impulsant grans acords que facilitin l'aproximació entre les nacions”. El president d'ASCAME també ha manifestat la necessitat de consolidar al voltant del Mediterrani un model econòmic capaç de desenvolupar les estructures digitals i desenvolupar l'esperit empresarial de la regió com a element indispensable per garantir el futur econòmic d'Europa. Per la seva banda, Marín Orriols ha destacat el potencial econòmic de la ribera mediterrània, que té “capacitat suficient per incrementar el seu PIB en un 30% els propers 10 anys”.



El Delegat Especial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona , Pere Navarro, ha anunciat un acord amb ASCAME per impulsar DFactory per tota la Mediterrània per atraure noves empreses 4.0 a Barcelona i convertir la ciutat en un hub regional de les indústries digitals, així com generar nous llocs de treball”.



Aquest acord seria un exemple de la capacitat de MedaWeek per “contribuir a l'adaptació de la regió a una situació de complexitat econòmica creixent ” destacada per Nasser Kamel, secretari general de la Unió per la Mediterrània, que també va afirmar que “cal construir resiliència econòmica mitjançant la creació d'ocupació per a joves i dones instant a l'emprenedoria i impulsant microempreses i PIMEs”.

Kamel va destacar que a la zona mediterrània el canvi climàtic és un 20% més gran que a la resta del món , fet que suposa un repte important en el camp de l'ús de noves fonts d'energia renovables, com poden ser l'amoníac l'hidrogen verd, sectors que suposen per a la zona una oportunitat d'esdevenir proveïdora mundial d'aquestes noves fonts energètiques”. Un element clau per a una transició verda que va reclamar Senén Florensa, que va advertir dels canvis econòmics que suposa “passar d'una situació de baixa inflació i baixos tipus d'interès a una altra de marcada per la guerra d'Ucraïna, que ha portat alta inflació i tipus alts interès”.



Pau Solanilla, per la seva banda, va considerar que “ser obert a la diversitat és un bon negoci i va recordar que Espanya necessitarà 240.000 immigrants anuals fins a l'any 2050 per poder mantenir la seva activitat econòmica i va recordar que aquesta necessitat existeix mentre hi ha gent morint a la Mediterrània intentat arribar a Europa”.



El coordinador general d'ASCAME, Anwar Zibaoui, va recordar que MedaWeek és la gran cita anual del sector privat de la Mediterrània , “un punt de trobada que proporciona les claus que permeten conèixer el futur creixement d'una regió on la cooperació econòmica entre nord i sud és avui més important que mai”.



La Setmana Mediterrània de Líders Econòmics (MedaWeek Barcelona) és la conferència principal dedicada a promoure l'economia de la regió mediterrània a tot el món. Aquest esdeveniment dóna suport als sectors econòmics clau i de la nova economia amb una aposta per l'economia Digital, Verda i Blava i ressaltar els valors del Mediterrani com a pont entre tres continents Àfrica, Àsia i Europa a través d'una àmplia varietat de fòrums. Des del seu inici el 2006, MedaWeek Barcelona està organitzada per l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME) i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb la col·laboració de més de 40 destacades organitzacions mediterrànies, europees i internacionals .