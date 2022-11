Ada Colau, Eloi Badia, Laura Pérez , Gala Pin, Laia Ortiz, Vanessa Valiño, Gerardo Pisarello i Jaume Asens./@CatPress

L ?alcaldessa de Barcelona està acusada d?haver beneficiat amb 3,4 milions d?euros organitzacions vinculades als comuns. L' Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATCD) va presentar el desembre del 2021 una denúncia contra Ada Colau i diversos regidors per presumptament afavorir organitzacions afins.

La Fiscalia , que el mes de juliol passat va demanar l?arxiu de les denúncies contra l?alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ara és partidària d?allargar les investigacions sis mesos més després de la crida d?atenció de l? Audiència de Barcelona .

L' Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATCD) va presentar al desembre de 2021 una denúncia perquè l'equip Colau va afavorir organitzacions presumptament comentant els delictes de prevaricació , frau en la contractació , malversació de cabals públics , delicte de negociacions prohibides i trànsit de influències.

Acusava concretament l'alcaldessa Ada Colau però també el seu equip conformat per Eloi Badia, Laura Pérez , Gala Pin, Laia Ortiz, Vanessa Valiño, Gerardo Pisarello i Jaume Asens.

La denúncia detallava que aquestes entitats van rebre almenys 3,4 milions d'euros en ajudes oficials entre el 2015 i el 2019 i advertien que podia haver tracte de favor, atès que tots els acusats hi havien tingut relació laboral . El 2021 aquesta denúncia va ser arxivada per la Fiscalia que en revisar cinc expedients va determinar que tot estava correcte i no hi havia prevaricació, per la qual cosa tampoc haurien d'existir els presumptes delictes de malversació, frau, tràfic d'influències o organització criminal.



Però les subvencions atorgades, es concedien com a subvencions extraordinàries , malgrat que eren periòdiques, recurrents i per conceptes importants, per la qual cosa havien de passar el tràmit de concurrència pública . El 70% de l'import de les mateixes, a més, es dedicava a despeses de personal una cosa que evidenciava que s'atorgaven per al manteniment de l'estructura organitzativa de les associacions afins amb càrrec als fons públics.

Per tot això l' Audiència de Barcelona a la seva interlocutòria va decidir cridar en diverses ocasions l'atenció al jutge instructor del "cas Colau" per no haver atès per una banda, les peticions dels denunciants i de l'altra, no haver decidit que fossin les instàncies judicials els qui determinaran si les "irregularitats" detectades per la interventora municipal fossin o no constitutives de delicte. Aquesta atribució o no segons l'Audiència és competència dels jutges i no pas de la interventora municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Els magistrats advertien a més que només consideren "inicialment i provisòriament com a possiblement constitutius d'infracció penal l'atorgament per part de l'Ajuntament de Barcelona d'una sèrie de subvencions pel procediment de concessió directa entre el 2016 i el 2020". És a dir, sense que es donés el tràmit de concurrència pública que la legislació administrativa requeriria en aquests casos.

Els magistrats a la seva Auto discrepen de les conclusions que va extreure el jutge instructor després d'interrogar la interventora delegada de l'Ajuntament de Barcelona i en aquest sentit afirmen que ella va declarar que "va detectar irregularitats que no constituïen un delicte", però els magistrats li diuen en aquest interlocutòria a l'instructor que discernir-ho "correspon als jutges i tribunals de l'ordre penal". A més, els magistrats de l'Audiència de Barcelona consideren que amb els indicis recaptats fins ara no es pot descartar que fets suposin un presumpte delicte de prevaricació que involucri Colau i potser més persones.

L'Audiència va ser contundent: “Tenint en compte el que fins ara consignat en aquests raonaments jurídics i la interpretació que efectua el Tribunal Suprem del delicte de prevaricació comesa per autoritat o funcionari públic, concloem que els fets, tal com els hem delimitat, poden ser constitutius d'un delicte de prevaricació en què pot haver tingut participació la investigada, o fins i tot altres persones sobre les quals no s'ha dirigit la causa contra elles com a investigades, i sense perjudici que es puguin haver comès altres delictes, cosa que ha de tenir com a conseqüència la revocació de l'acord de sobreseure lliurement la causa, que es conté a la resolució apel·lada ”.

En vista d'aquesta correcció, la Fiscalia va fer un tomb a la seva estratègia i va enviar un escrit al jutjat d'instrucció el 8 de novembre passat adherint-se a les tesis de l'Audiència , que ordena fer algunes diligències que l'associació querellant havia sol·licitat i que no havien estat practicades sobre la naturalesa de les subvencions, la manca de presentació d'informes d'auditoria, la no abstenció de càrrecs municipals a l'hora d'atorgar ajuts a entitats a les quals haguessin estat vinculats o la destinació final dels diners , que en gran part s'utilitzava per pagar nòmines i no en projectes socials.

Seguirem informant...