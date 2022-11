Els conductors que circulin pel carrer Consell de Cent de Barcelona a partir d'aquest divendres no podran fer servir aquesta via per travessar de punta a punta el districte de l'Eixample a causa de la implementació de la 'superilla' de la zona.

Mapa de les afectacions de mobilitat als carrers on es construirà la 'superilla' de l'Eixample de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

Així, el carrer Consell de Cent trencarà la seva continuïtat viària i, juntament amb ella, els carrers Girona, Rocafort i Comte Borrell també veuran interrompuda la seva continuïtat actual.

El consistori recomana als conductors buscar itineraris alternatius per travessar aquesta zona de la ciutat , que es preveu convertir en una via verda i de vianants, encara que permetrà el trànsit local, que podrà accedir a qualsevol punt dels quatre carrers.

Tot i així, a la majoria de l'àmbit s'haurà de girar a cada illa, ja que en la majoria dels casos no es podrà circular pels futurs eixos verds en línia recta i l'accés a un eix verd des d'un carrer transversal implicarà la sortida per el següent carrer transversal.

L'Ajuntament aconsella als conductors que hagin d'accedir a habitatges, comerços i aparcaments situats dins l'àmbit de la 'superilla' que surtin amb antelació les primeres setmanes i que s'informin del millor recorregut vial per arribar a destinació.

CÀRREGA I DESCÀRREGA I BICICLETES



Hi haurà tres àmbits on els vehicles no estaran obligats a girar: a la cruïlla de Consell de Cent amb Aribau, el de Consell de Cent amb passeig de Gràcia, i a les quatre cruïlles que envolten la futura plaça de Consell de Cent amb Girona (Bruc -Consell de Cent, Bailèn-Consell de Cent, Aragó-Girona i Diputació-Girona).

Durant les obres, les zones de càrrega i descàrrega continuaran als carrers transversals i sempre que les fases d'obra ho permetin s'habilitaran zones als mateixos eixos verds.

Pel que fa a les bicicletes, podran seguir circulant per l'espai central habilitat per als vehicles i se'ls permetrà seguir circulant en línia recta a totes les interseccions, com als vehicles d'emergències i de serveis.

Les obres que s'estan realitzant actualment no comporten afectacions al transport públic de l'entorn i continuen garantit l'accés als aparcaments i els guals, i també s'han generat nous recorreguts per als vianants.