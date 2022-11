El cap de setmana arriba, com sempre, amb propostes de tota mena, que en pots gaudir en solitari, en parella, amb amics o amb la família.

Foto: Pexels

- Dau Barcelona . Amants dels jocs de taula, esteu d'enhorabona; els dos dies del cap de setmana, la Fabra i Coats acollirà la 11a edició d'aquesta Fira del Joc, on també hi haurà presentacions, prototips, xerrades, firmes per part d'autors de referència, premis i campionats. ¡L'entrada és gratuïta! A jugar!

- Setmana de la Ciència . El dissabte 19 i el diumenge 20 són els dos darrers dies de l'edició d'aquest 2022 de la Setmana de la Ciència, que ha tingut com a objectius fonamentals apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania, de manera amena i entenedora, alhora fomentar les vocacions científiques entre els més joves. La programació s'ha desenvolupat a diversos punts de la ciutat.

-Festa Major de la Sagrera . Sí, encara que sigui tardor, no ens hem equivocat. Aquest barri del districte de Sant Andreu celebra, entre els dies 17 i 27 d'aquest mes, els dies més especials. És una gran ocasió per gaudir-ne, ja que encara fa bon temps. Consulta tota la programació en aquest enllaç .

-Tapantoni. Els dos dies del cap de setmana coincideixen amb les darreres jornades del Tapantoni de tardor. Es va posar en marxa el 4 de novembre passat i ens ha proposat descobrir les joies gastronòmiques de 40 establiments comercials i serveis associats a Sant Antoni ofereixen propostes de tapa amb beguda per 3,8 euros o de menú per 25 euros.

-FotoFest Poblenou . El primer festival de fotografia del Poblenou omplirà d'exposicions fotogràfiques fins a nou espais cívics i culturals del barri. Es va posar en marxa el passat 4 de novembre i viu les dues últimes jornades el dissabte 19 i el diumenge 20. Organitzat pel Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou, pots consultar les cites d'aquesta recta final en aquest enllaç.

- Quan ens fem grans . El Centre LGTBI+ organitza, el dissabte 19, una interessant sessió en la qual es pregunta (i tracta de respondre) què passa amb les persones del col·lectiu quan es fan grans. L'activitat comptarà amb testimonis, reflexionarà sobre el desig sexual i abordarà els diferents models de convivència que hi ha. L´entrada és gratuïta.



- Festa pels drets culturals . El dissabte 19 de novembre la programació del Culturopolis surt al carrer i emplenarà l'avinguda del Paral·lel d'art, actuacions i activitats per a tots els públics. Podeu consultar la programació sencera a l'enllaç.

- Negramar en concert . La banda pop italiana presenta Unplugged European Tour 2022, una celebració dels seus orígens que els permet experimentar amb noves i creatives formes musicals i artístiques en un entorn íntim per tornar a estar en estret. Els transalpins seran un dels grans noms del cap de setmana a la Sala Apolo, amb el seu concert del dissabte 19. Compra les entrades aquí.

- Els Güell a la Rambla. Quatre palaus connectats. Com cada tercer diumenge de mes, el dia 20 es farà una visita guiada al patrimoni que la família de l?empresari Eusebi Güell va acumular a la Rambla. La ruta pels quatre edificis permet descriure l'ambient social i arquitectònic de la Barcelona vuitena de finals del segle XIX i l'entrada del segle XX.

- Portes obertes al Palau de la Música. Diumenge 20 tens una ocasió immillorable per conèixer, per dins, una de les grans joies arquitectòniques de la ciutat: el Palau de la Música. Aquest any, la jornada torna a estar dedicada al projecte social del Palau, Palau Vincles , a través del qual i mitjançant el cant coral, es promou la inclusió social de nens i joves.