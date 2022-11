La presidenta de Valents, Eva Parera; el regidor de la formació, Oscar Benítez, i la regidora no adscrita, Marilén Barceló. Fitxer.

La presidenta de Valents a l'Ajuntament de Barcelona, Eva Parera , ha assegurat aquest dimecres que el 76% de les persones detingudes per la Guàrdia Urbana fins al juny són estrangers vinculats a furts, venda de drogues, robatoris violents i intimidació, segons un comunicat de la formació.

Ha explicat que són dades facilitades per la Guàrdia Urbana a Valents i de les quals la seva formació ja va advertir: “Fa uns mesos vam denunciar que prop del 80% de delictes comesos a Barcelona es produïen per persones estrangeres, un problema evident de persones que no hi són integrades a la ciutat i de bandes violentes que vénen de forma il·legal".

Parera ha lamentat "la campanya iniciada per part de l'equip del Govern de Colau" contra ella per alertar d'aquestes dades i ha afirmat que el seu partit és el que explica la realitat als ciutadans.