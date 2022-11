A la província de Barcelona hi ha 92 mercats municipals / Shutterstock

La Diputació de Barcelona aposta pel comerç de proximitat perquè té implícits una sèrie de valors rellevants per als nostres municipis: és un element cohesionador, és un espai de socialització i aporta seguretat als nostres carrers i places. El comerç és l’eix central de l’activitat als pobles i ciutats on vivim, sense ell no hi ha vida als carrers i, com a tal, ciutadania i ajuntaments hem de considerar-lo un bé públic que cal preservar. No podem oblidar, a més, que és una gran font d’ocupació i una de les activitats principals del desenvolupament econòmic municipal, ja que dona feina a més de 400.000 persones en tota la província de Barcelona, el que representa un 13% del PIB a Espanya i un 22% a Catalunya.

En els darrers anys, però, hem vist com canvis profunds a nivell econòmic, social i sanitari han incidit especialment en la competitivitat i en la supervivència del comerç local, i des de les administracions més properes a la ciutadania es fa necessari reivindicar i donar suport a aquest sector per garantir la seva continuïtat.

Cal entendre les noves formes de comprar i els nous hàbits dels consumidors, marcats per la tecnologia i la digitalització. S’han modificat les pautes tradicionals de compra, la manera de relacionar-se entre el consumidor i el comerciant, i la distribució de les mercaderies afecta seriosament els carrers dels nostres pobles i ciutats.

Des de la Diputació de Barcelona, conscients d’aquests nous hàbits, es treballa amb els ajuntaments i amb les principals associacions del teixit comercial de la província per donar suport a un model de comerç pròxim, sostenible, responsable i integrador, sense deixar de banda el valor afegit de la digitalització, imprescindible per a tots els comerciants.S’aposta per un comerç sostenible i de proximitat sense renunciar als avantatges que proporciona la tecnologia. Un model de comerç on el client pot comprar còmodament des de casa si ho vol, però fomentant el repartiment més sostenible o l’entrega del producte a botiga, evitant així desplaçaments més contaminants i generant menys residus.

Donem suport a un comerç pròxim, sostenible, responsable i integrador / Shutterstock

El comerç de proximitat són els comerços dels nostres barris i dels nostres pobles, però també ho són els mercats municipals, els mercats setmanals o les fires que s’organitzen regularment i que donen una especial identitat a cada municipi.

Als 311 municipis de la província de Barcelona hi ha 92 mercats municipals, 265 mercats setmanals i 379 fires, que s’han convertit des de fa anys en transmissors de valors cívics per a la ciutadania com la integració, la responsabilitat, la sostenibilitat i l’alimentació saludable. Fires i mercats són autèntics dinamitzadors per a la resta de comerços del seu voltant; són punts de trobada i, també, atractius turístics que cal preservar i acompanyar en aquesta transició determinada pels nous hàbits de consum i de compra.

Quan fas les teves compres al teu municipi, estimules l’economia local, ja que estàs comprant als teus veïns, estàs comprant a generacions familiars que porten molts anys darrera el taulell; i estàs ajudant a preservar un bé públic com és el comerç de proximitat, que dona vida als carrers de pobles, barris i ciutats.

Els mercats setmanals són comerç de proximitat sostenible i de qualitat / Shutterstock

A més, comprar al comerç local té molts avantatges:

Compres qualitat, ja que és producte de quilòmetre zero, collit a prop de casa teva. Comporta salut, ja que et desplaces a peu i fas activitat física. Reps un tracte proper i experimentat. Pots provar o tocar el producte abans de comprar-lo, evitant generar una devolució i la contaminació ambiental derivada. Dones suport a l’economia local.

Per tots aquests motius, en aquestes dates que s’apropen, pensem en el nostre petit comerç, donem vida al nostre comerç veí, el del costat de casa, el que ha estat present al llarg dels anys i del que la seva pervivència depèn, en gran part, de tots nosaltres, la població consumidora.

Aquesta campanya ha estat finançada per la Unió Europea, mitjançant els fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.