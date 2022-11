El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Territori, Juli Fernández / @EP

El Govern estima posar en funcionament la prolongació de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre el 2029 i el 2030, segons es desprèn de la licitació de l'obra civil del projecte que han presentat aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i el conseller de Territori, Juli Fernández.

Aquesta licitació contempla les obres de construcció del túnel entre les estacions de Plaça Espanya i de Gràcia a Barcelona , així com les noves estacions d'Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia, amb un pressupost de 320 milions d'euros i un termini de 58 mesos. -quatre anys i deu mesos--.

Aragonès ha apuntat que es tracta d'"un projecte estratègic" per al transport públic català i per a la promoció de la intermodalitat entre els diferents serveis. Fernández ha subratllat que es tracta d'"un trosset més de metro" a Barcelona que el Govern, segons les seves paraules, posarà a disposició dels ciutadans per millorar el seu dia a dia.

Tots dos han aprofitat per tornar a reclamar el traspàs complet de la xarxa de Rodalies i que la Generalitat gestioni un "sistema integral de ferrocarrils a Catalunya", en un acte en què també ha estat present la tinenta d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, entre d'altres.

Està previst que les obres comencin durant l'estiu del 2023, probablement al setembre, segons ha explicat el director general d'Infraestructures de la Generalitat, David Prat, una trobada amb la premsa amb el secretari de Mobilitat i Logística, Marc Sanglas.

El conjunt del projecte té un pressupost de 430 milions d'euros, que inclouen les obres per dotar els túnels dels elements necessaris, les instal·lacions i les arquitectures de les tres estacions i la remodelació dels intercanviadors de Plaça Espanya i Gràcia, que Prat estima que duraran prop d'un any i mig.

19,5 MILIONS DE PASSATGERS



La Generalitat calcula que el perllongament de quatre quilòmetres permetrà sumar 19,5 milions de passatgers anuals, dels quals cinc ja estan dins del sistema d'FGC, per la qual cosa la L8 passarà de 23 milions de viatges anuals a 38 milions.

Sanglas ha explicat que aquesta connexió permetrà millorar la connexió interna de Barcelona a zones que fins ara no tenen cobertura ferroviària i, alhora, reduir el nombre de cotxes en circulació.

D'altra banda, el projecte preveu fer 13.523 inspeccions tècniques en habitatges i locals dels edificis que es troben al traçat per detectar possibles patologies prèvies i poder atendre futures possibles reclamacions en cas d'afectació.

També es realitzarà una auscultació de totes les infraestructures que estan al traçat , tot i que Prat ha assenyalat que "el túnel no ha de suposar cap moviment en superfície".