Llums nadalenques a Barcelona - Aj. de Barcelona

Ja ha arribat el Nadal a Barcelona . Teatre, música, humor i, per descomptat, molta llum, així ha estat l'acte d'encesa de les llums de Nadal, que aquest any s'ha celebrat aquest dijous 24 de novembre, a les 18.00 hores, a la plaça Major del districte de Nou Barris .

L'acte ha començat amb l'espectacle Anys Llum, de la productora La Brutal, un muntatge de teatre musical en clau d'humor dirigit pel director i actor David Selvas, en què també hi ha participat la Coral Musical's Choir del Raval. Tot seguit, a les 18.35 hores, s'ha donat pas a l'esperat encès dels llums de Nadal a la plaça del districte i, simultàniament, a tota la ciutat.

La llum, sinònim de vida

L'espectacle Anys Llum, que encapçala l'acte d'encesa, ha tingut com a objectiu viatjar en el temps per transmetre la importància de la llum a la vida de les persones. Amb direcció musical de l'Adrià Aguilera i el guió de Sergi Pompermayer, el muntatge intercala grans temes que formen part del repertori de musicals amb altres peces adaptades per a l'ocasió. L'enllaç musical entre les cançons ha convidat a explorar la relació entre les persones i la llum, especialment les nits més llargues i fredes de l'any.

Un llarg viatge musical, des del descobriment del foc, passant per les saturnals de l'antiga Roma, l'edat mitjana i el descobriment de l'electricitat fins arribar als nostres dies per comprovar que, des de l'inici dels temps, l'ésser humà ha utilitzat la llum per millorar les condicions de vida.

Al mateix escenari de la plaça Major s'ha estrenat en directe la cançó de Nadal que aquest any ha compost el jove duet de Sant Andreu Ginestà i que s'ha titulat Barcelona és un regal.

Amb les entitats del comerç

La il·luminació nadalenca és considerada una eina essencial per potenciar el teixit comercial de la ciutat durant les festes.

En aquest sentit , la ciutat consolida el model d‟enllumenat implantat l‟any passat, que es basa en una decoració dissenyada gràcies a la col·laboració de l‟Ajuntament amb les entitats representatives del comerç i dels professionals del disseny. Aquesta proposta suposa l'actualització del disseny i de la il·luminació per fer de l'enllumenat nadalenc una nova icona de la ciutat.

A banda de les vies públiques il·luminades amb finançament completament municipal, la col·laboració entre el Consistori i les entitats del comerç fa possible que altres centenars de carrers i places es puguin ornamentar durant les festes nadalenques a tots els barris de Barcelona.

En total, l'Ajuntament invertirà 2,3 milions d'euros en l'enllumenat dels carrers de la ciutat per a aquestes festes i manté la subvenció del 75% del cost dels llums als eixos comercials com s'ha fet en els darrers dos anys.

Estalvi d'energia per reduir el consum elèctric

El context de crisi energètica actual ha fet que el Consistori, segons les patronals del comerç i la restauració, hagi decidit reduir 42 hores el temps total de l'enllumenat nadalenc.

El resultat és que aquest any la campanya d'enllumenat, que durarà fins al 6 de gener, passa de les 259 hores d'anys anteriors a les 217 d'aquest any, una reducció del 16%.

A més, també s'ha invertit en la millora de l'eficiència de les llums LED, tant en el 100% de les instal·lacions de l'Ajuntament com en pràcticament totes les promogudes per les associacions i els eixos comercials.

L'ús d'aquesta tecnologia permet rebaixar en 141,64 KW la potència contractada i reduir el consum estimat de 63.524,45 KW/h respecte a l'any passat. Aquestes xifres es tradueixen en un estalvi del 31% del consum elèctric.