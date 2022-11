Recreació transformacio carrer rocafort eix verd Recreació de la transformació del carrer Rocafort en un eix verd en el marc de la 'superilla' de l'Eixample. @ep

El fòrum Converses a Catalunya ha publicat un manifest en què demanen la paralització immediata de “totes les obres de la superilla” de l'Eixample amb la modificació del pla urbanístic vigent. A més, demanen establir de manera immediata una data per convocar una consulta ciutadana sobre el projecte.

L'entitat autora del manifest creu que l'actual govern d'Ada Colau busca "destruir" el Pla Cerdà que, consideren "va situar Barcelona al món del progrés urbanístic".

Els promotors del manifest són "un conjunt de persones procedents de diferents experiències, unides per la voluntat de treballar plegats per afavorir la configuració d'un gran espai central a la política catalana", segons recull La Vanguardia. El grup inicial està format per Jordi Alberich, Eugeni Gay, Jaume Grego, Jaume Lanaspa, Juan José López Burniol, Carlos Losada, Josep Miró i Ardèvol, José Luis Oller-Ariño, Alfredo Pastor, Fèlix Riera, Mario Romeo, José Emilio Sierra, Manel Silva i Josep Vila.

Els signants afirmen que l'actual projecte de la superilla dividirà els carrers del districte en carrers "de primera i de segona", i per això no es respectarà l'essència del pla dissenyat per Ildefons Cerdà, basada en la "igualtat entre els seus carrers".

El manifest assenyala que l'Eixample de Barcelona és “tot al contrari del que pretén la superilla de Colau”. "Crea un terç de carrers privilegiats, sense trànsit i amb simulacres de verd, que progressivament es gentrificaran i seran pastura de pisos turístics, mentre descarrega tota la contaminació i la circulació sobre els dos terços de carrers restants".