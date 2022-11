Com cada dissabte, us proposem una desena d'opcions per avui i demà!

Foto: Europa Press

- World Press Photo . Com és habitual, les millors imatges han arribat al CCCB. Però no et preocupis, si no tens temps d'acostar-te a veure la mostra, la podràs gaudir cada dia fins al proper 11 de desembre.

- Fira de Santa Llúcia. Un any més, i ja en seran 236 des del 1786, tornarà a omplir de llum, il·lusió i esperança l'avinguda de la Catedral. Comença a gaudir de la màgia del Nadal gairebé un mes abans amb aquest tradicional mercat i compra tot el que necessites per al teu Betlem.

-IX Mercat de Nadal del Llibre-Sant Jordi de Nadal. Ja té solera. Per novè any consecutiu arriba aquesta cita a Barcelona, i per a aquesta edició ha triat com a escenari l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Tallers, xerrades, trobades amb autors, activitats infantils, firmes de llibres, recitals i concerts relacionats amb el llibre, el món literari i el Nadal.

- Festival Dart 2022 . Els dos dies del cap de setmana (i fins a l'11 de desembre) continuen les projeccions de la sisena edició del Festival de Cinema Documental sobre Art Contemporani. El Phenomena és l'escenari elegit per a elles. Pots consultar la programació i comprar les entrades en aquest enllaç .

- Ilustres ignorantes. Javier Coronas, Javier Cansado i Pepe Colubi arriben al Teatre Borràs per enredar-se en discussions delirants, pertorbades, sorprenents i molt divertides de tota mena de temes: curiosos, metafísics, culturals o sexuals. El dissabte 25 parlaran amb Pilar de Francisco, mentre que el diumenge 26 el convidat serà David Fernández. Compra les teves entrades aquí.

- La Reial et llença la canya. Prendre una cervesa (o allò que vulguis) en un espai com la plaça Reial. Bon pla, oi? Doncs de la mà de l´Associació d´Amics i Comerciants de la Plaça Reial podeu fer-ho fins el dia 4 de desembre. Canya i braves per 5 euros. L'anunci només es fa.

-Festa Major de la Sagrera. Ha arribat el fred i la recta final de la gran celebració d'aquest barri del districte de Sant Andreu. El diumenge 27 es posarà el punt final a l'edició del 2022, però encara hi ha moltíssimes propostes interessants. Consulta tota la programació en aquest enllaç .

-Sopa de Cabra . Una de les bandes més mítiques del panorama musical català aterra al Palau Sant Jordi per posar sobre l'escenari el seu xou Ben Endins . Liderats per Gerard Quintana, delectaran el públic amb els grans èxits d'una trajectòria que ja pot presumir d'haver fet 30 anys.

- Visita guiada a Santa Maria del Mar. Descobreix, per dins, una de les esglésies més emblemàtiques de la ciutat. El recorregut de les visites inclou una passejada per les naus, baixar a la cripta, pujar a les tribunes i admirar les vistes des dels terrats de la basílica, a 35 metres d'alçada. Consulta els horaris aquí.

- Pessebre tradicional de Barcelona. El diumenge 26, en el marc del cicle Nadal als museus , es podrà veure per primer dia el pessebre més tradicional de la ciutat, organitzat per l'Associació de Pessebristes de Barcelona. El Museu Frederic Marès, situat a tocar de la Catedral, és el lloc escollit per col·locar-lo. El pessebre es podrà veure fins al 8 de gener del 2023.