El primer tinent d' alcalde de Barcelona i candidat del PSC a l'Alcaldia a les municipals del 2023, Jaume Collboni , ha plantejat recuperar fins a 30 interiors d'illa de l' Eixample per destinar-los a verd urbà “ sense haver de tallar carrers ” abans del 2030.

Collboni ha concretat que suposarien 63.000 metres quadrats de verd urbà, l'equivalent a set camps de futbol, i que intenta reprendre allò formulat pel pla urbanístic d' Ildefons Cerdà i que "l'especulació del franquisme va aconseguir convertir en altres coses".

En aquest sentit, el candidat socialista per a la capital catalana s'ha expressat a favor de pacificar i reduir la contaminació a la ciutat, però ha dit que el proper mandat s'haurà d'"aturar i digerir" el que s'ha fet pel que fa a les obres de pacificació de l´Eixample.

El titular d' Economia de Barcelona ha demanat a ERC ia Junts com a grups de l'oposició que la ciutat tingui Pressupostos: per no haver de "guardar al calaix" 400 milions dels 3.600 del pressupost per ser un any electoral, ha advertit.

Collboni també ha advocat per continuar debatent sobre el model de ciutat per definir l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i ha defensat la recuperació econòmica de la ciutat en el context postpandèmia i amb la guerra d'Ucraïna gràcies a haver estat "dessus de la petita economia de la ciutat".

A més, ha reivindicat l'impuls de la reforma de la Carta Municipal de Barcelona amb la unanimitat dels grups i ha elevat la "capacitat de pactes àmplia" del PSC com un partit central i progressista , a la pregunta d'un possible pacte d'estabilitat amb Junts en el proper mandat.

“ La ciutat s'ha de construir i reconstruir consensos a partir del diàleg i dels acords ”, ha afirmat Jaume Collboni, que ha qüestionat si fa tres o quatre anys eren possibles aquests grans acords, en les seves paraules, per fer que la ciutat avanci .