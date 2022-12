Panoràmica de Barcelona Foto: Europa Press

La seguretat , la neteja i el preu de la vivenda són els tres temes que més preocupen els veïns de Barcelona. Així es desprèn d'un procés d'escolta activa (els organitzadors han volgut evitar el terme enquesta) que l'empresa especialitzada en processos de participació ciutadana Osoigo Next ha fet prop de 20.000 persones que viuen a la ciutat. Els resultats es van presentar dijous passat 1 de desembre en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes.

Segons la plataforma Construïm Barcelona el que pretenien amb la seva feina era “detectar les prioritats i inquietuds per dibuixar la Barcelona del 2027”. Asseguren que han aconseguit una participació "sense precedents" (l'empresa ha fet consultes similars en altres llocs) i diuen que han aconseguit "una elevadíssima representativitat, al conjunt de la ciutat i als diferents districtes".

De la mateixa manera, asseguren que volen fer arribar els resultats als diferents grups polítics municipals perquè puguin conèixer "les inquietuds dels barcelonins".

LA SEGURETAT, PRINCIPAL PREOCUPACIÓ

Igual que va passar a l'últim baròmetre municipal, la preocupació número 1 per als veïns participants a la consulta és la seguretat. Així, el 82% dels consultats afirmen que la ciutat és cada cop més insegura . Davant d'ells, hi ha un 3% que assegura que no ha notat canvis recentment, mentre que un 15% es pronuncia en sentit contrari, considerant-la cada vegada més segura.

Foto: Paraula Barcelona

La consulta apunta que la franja d'edat que percep una sensació d'inseguretat més gran són les persones amb edats compreses entre els 46 i els 60 anys.

De la mateixa manera, els organitzadors han desglossat els resultats per districtes. Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi , amb un 84%, són els llocs de Barcelona on s'apunta una sensació d'inseguretat més gran , mentre que on és més baix és a Gràcia, amb un 75%.

Foto: Paraula Barcelona

LA NETEJA, L'ASSIGNATURA PENDENT A MILLORAR

Paral·lelament, la consulta també destaca que, per a un enorme percentatge dels barcelonins, la ciutat està bruta . Així, si es fa un agregat de veïns que consideren que la ciutat és bruta o "molt bruta", s'assoleix el 84% dels resultats de la consulta.

Les fotografies sobre l'estat de Barcelona són compartides constantment pels barcelonins a les xarxes socials/Foto: Angela Monetta

D'altra banda, un 11% consideren que l'estat és "normal", mentre que els que apunten que Barcelona està neta o molt neta només representen el 5% dels participants en el procés d'escolta activa.

Foto: Paraula Barcelona

EL PREU DE L'HABITATGE, UN GRAN DOLOR DE CAP

El "podi" de principals preocupacions el completa l'habitatge. I és que Barcelona és una ciutat limitada per altres municipis (l'Hospitalet, Santa Coloma, Sant Adrià i, en menys mesura, Montcada i Reixach), la muntanya i el mar, de manera que l'única manera de créixer és en vertical .

Foto: Paraula Barcelona

Així, el preu dels pisos és la tercera preocupació dels barcelonins. Les dades diuen que és una cosa que genera més mals de cap als joves que als grans, encara que fins i tot en les persones de més de 60 anys se situa al voltant de la meitat.

EL 76% DELS BARCELONOSOS REBUSSEN LES SUPERILLES

Urbanísticament, una altra de les grans apostes del govern municipal de Barcelona a Comú són les superilles , que reben un suspens per part del 76% dels barcelonins enquestats.

Foto: Paraula Barcelona

Més del 75% dels consultats les consideren innecessàries (el 48%) o massa radicals (28%). A l'altra banda, els partidaris d'aquestes representa només un 24% dels veïns.

Altres assumptes en què l'enquesta incideix és la pèrdua d'atractiu de Barcelona com a ciutat per rebre inversions estrangeres, en la necessitat d'invertir en infraestructures (port, aeroport i trens), en el descrèdit als partits polítics (que veuen incapaços de resoldre necessitats actuals) i el model turístic de la ciutat.

ELS BARCELONOSOS VOLEN SER ESCOLTATS

D'altra banda, la consulta també va voler, directament, donar la veu als veïns de Barcelona perquè, sense cap pregunta, exposessin les inquietuds i les demandes. Els responsables apunten que van rebre més de 10.000 respostes directes.

En pots consultar algunes.

Foto: Paraula Barcelona

Foto: Paraula Barcelona

Foto: Paraula Barcelona

Us adjuntem també l'informe íntegre en PDF.