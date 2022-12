Aprofita al màxim el primer cap de setmana del mes de desembre.

Foto: Bolsamania

- World Press Photo . Penúltim cap de setmana en què podràs gaudir de les millors fotografies periodístiques d'aquest 2022. La mostra obre cada dia, de dilluns a diumenge, al CCCB, fins al proper 11 de desembre.

- Crims . Un dels fenòmens audiovisuals (TV i ràdio) dels darrers temps a Catalunya s'ha guanyat una exposició al Palau Robert. Recupera o descobreix, de la mà de Carles Porta, alguns dels crims més coneguts dels darrers anys. Entrada gratuïta.

- Mar de llums de Nadal. El Museu Marítim va posar en marxa, dijous passat, aquest espectacle familiar inspirat en el mar, que combina el patrimoni cultural amb la il·lusió de les llums de Nadal i la música. Les entrades es poden comprar aquí.

-Els llums de Sant Pau. Com és habitual, el recinte modernista serà encara més espectacular gràcies al seu vestit nadalenc. L'Univers de la Llum serà un espai per fer volar la imaginació. Aquesta experiència nadalenca per a tota la família tindrà més de vint instal·lacions lluminoses al llarg d´un recorregut de més d'un quilòmetre. Els tiquets ja són a la venda.

-Pista de gel al Tibidabo. Patinar amb les millors vistes de Barcelona. Des del 26 de novembre passat i fins al primer cap de setmana de gener, els caps de setmana el parc d'atraccions incorpora aquest altre atractiu. La pista és oberta entre les 11 i les 18h. Compra les teves entrades aquí.

-Mostassa Festival. La cita, els dos dies del cap de setmana, ens mostrarà tota mena de productes fets a mà de manera professional i de qualitat. Una aposta per leconomia local i el consum responsable amb objectes que tenen encant propi. Es farà a l'Estació del Nord. Adquireix les entrades.

- Dani Martín en concert. Conegudíssim per ser el líder d'El Canto del Loco, el madrileny fa temps que treballa en solitari. Aquest dissabte 3 de desembre Martín aterra al Palau Sant Jordi per interpretar els seus temes. Qué caro es el tiempo és el nom de la gira.

- Bye bye Monstre. El Poliorama dóna la benvinguda, el dissabte 3 de desembre, a un espectacle de Dagoll Dagom amb música de Dàmaris Gelabert per compartir amb tota la família aquest Nadal. L´obra dura 60 minuts. Compra les entrades en aquest enllaç.

- Barri Market. Per al diumenge 4 de desembre, Markets Barcelona ha preparat aquest petit i bonic mercat local. Les parades es col·locaran al número 67 del carrer Llull (al Poblenou) on podràs comprar art, discos, peces d'artesania... L'entrada costarà 2 euros.

-Winter. L'aposta del Poble Espanyol és un conte de Nadal sobre la consciència ecològica per a tota la família. Amb Sàndal Produccions, la gran carpa del recinte acollirà un veritable xou de dansa, teatre, acrobàcia, gest, humor, titelles i molta màgia, protagonitzat per joves ballarines d'entre 16 i 20 anys. Compra les teves entrades aquí.