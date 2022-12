Treballadores protestant. Foto: Co.bas

Jornades màximes de 35 hores, torns de treballs definits (sigui de matí o de tarda), cobertura salarial al 100% en cas de baixes i accidents laborals , aquestes són algunes de les reivindicacions que el col·lectiu del servei d'atenció domiciliària (SAD) de Barcelona vol que s'incorporin al nou conveni que s'està negociant. Les treballadores denuncien que estan "fartes dels abusos laborals a què estem sotmeses" i, per això, han convocat una vaga de tres dies, dilluns 5, dimecres 7 i divendres 9 de desembre . L'aturada l'han convocada, de manera conjunta, el sindicat CGT i Co.bas , que denuncien que l'Ajuntament ven a empreses privades el benestar de persones vulnerables.

De fet, dissabte passat 26 de novembre, la plaça de Sant Jaume ja va acollir una protesta del col·lectiu, on van assegurar que volen acabar amb "la prepotència dels alcaldes i les alcaldesses que no escolten" i van lamentar ser "un sector precaritzat al que ningú cuida les que cuiden".



Al SAD de la ciutat hi treballen unes 4.000 professionals que atenen 24.000 persones vulnerables dependents . Són auxiliars de la llar , que s'encarreguen de la neteja dels domicilis, però també treballadores familiars , que són les responsables directes d'aquestes persones dependents en totes les activitats bàsiques diàries com la higiene, desplaçaments (consultes mèdiques o de qualsevol altre tipus) o compres, però també s'encarreguen de tasques socioeducatives (per exemple, amb menors) i cura d'aspectes relacionats amb la salut mental .

"Fa anys que intentem fer una millora de la nostra situació laboral. Hem intentat obrir taula de negociació amb l'empresa en què estem [si és el cas és la de Servisar] i ja ens van dir que qualsevol novetat que impliqués una millora econòmica estava descartada", lamentava Mari Àngels Sant Joan, delegada de Co.bas.

ADA COLAU ELS HA IMPOST UN NOU SISTEMA DE TREBALL QUE LES PRECARITZA ENCARA MÉS

La vaga ha estat convocada perquè, denuncien, "en els darrers 21 anys, des que el SAD va passar a estar gestionat per mans d'empreses privades, les nostres condicions laborals s'han anat deteriorant". Els sindicats lamenten que, en aquestes darreres dues dècades, les professionals "han perdut drets i poder adquisitiu" i exposen també que, els anys més recents, es veuen "submergides en un nou sistema de treball imposat pel govern de la senyora Ada Colau".

Per això, exigeixen a l'Ajuntament ia les patronals de Barcelona la negociació d'un nou conveni de ciutat que regularitzi el sistema de treball actual. Les treballadores asseguren "fer un servei públic sense ser treballadores de lʻadministració pública".

Les demandes de les treballadores

“ Demanem un conveni que també reguli el projecte de la senyora Colau, el SAD de proximitat ”, demana la delegada de Co.bas. Segons les seves paraules, aquest projecte agrupa els blocs de pisos , on compten quants usuaris hi ha a cada bloc, les hores que hi ha per usuari ia partir d'aquí s'organitza el nombre de treballadores que es necessita.

El problema és que els han agrupat una sèrie de tasques addicionals en aquest projecte pel mateix salari.

“ Aquestes treballadores ho han de fer tot. Ja no és que faci només de treballadora familiar, sinó que han de fer també de coordinadora de gestió, de coordinadora tècnica i fins i tot de fer les presentacions als domicilis ”, explicava Mari Àngels.

Per la part que respecta Ada Colau, Mari Àngels comenta que l'alcaldessa "ha fet balons fora" i respon que el tema correspon a la Generalitat, no a l'Ajuntament. "El SAD de proximitat ha estat un invent que, en principi, es va idear per millorar les condicions laborals de les treballadores, però només les ha empitjorat", denuncia la delegada de Co.bas.