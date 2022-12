Foto: Instagram (@pastisserialacolmena)

Fa uns dies, la Pastisseria La Colmena, un emblemàtic comerç situat al número 12 de la plaça de l'Àngel de Barcelona, va guanyar el premi al Millor Torró de Yema Cremada d'Espanya 2022 concedit pel Gremi de Pastisseria de la capital de Catalunya. És el primer any que el gremi organitza aquest concurs.

"Sempre és agradable que reconeguin la teva feina, encara que no treballem per guanyar premis", explica a Catalunya Press el propietari de la pastisseria, Josep Maria Roig . I, en certa manera, té raó: La Colmena és una institució a la ciutat, un negoci que té més d'un segle de trajectòria professional. “Si ens han donat el premi i venem el que venem és perquè fem les coses bé”, afegeix Roig.

Al concurs es van presentar 52 participants (de diverses ciutats d'Espanya) que van preparar els seus torrons usant únicament ametlla, rovell d'ou, lactis, sucres i aromatitzants, cremant-los per una o diverses cares, però el millor va ser el que prepara Toni Roig.

"El torró de rovell és les postres del Nadal", afirma, rotund, Roig, que diu que hi ha altres varietats que es venen més o menys en funció dels anys, però que aquest és "un clàssic que no falla". "Sempre ha estat així", apunta el propietari de La Colmena.

REIVINDICACIÓ DE L'ARTESÀ

Durant la conversa, Roig fa una apassionada i encesa defensa del que és artesà. "Les pastisseries som qui conserva la tradició, cosa que fem no té comparació amb els torrons industrials que es poden trobar en supermercats i grans superfícies", exposa Roig, que diu que són "una aposta segura".

El pastisser reivindica que "no ho fem amb antelació, la nostra feina és gairebé sobre la marxa", cosa que, a la pràctica, significa que es fa amb un producte fresc, de proximitat i de màxima qualitat.

Un detall del deliciós torró. Foto: El Rusc

De fet, aquest procés 'lent' es nota fins i tot en la manera d'atendre els clients. "Cada venda se'ns allarga una mica", explica Roig, que està "segur" que aquest 2022 serà, pel que fa a les vendes, millor que el 2020 i que el 2021.

PRESUMIR DE CLIENTELA "DE TOTA LA VIDA"

I és que quan portes més d'un segle d'excel·lència a la feina, és habitual que els teus clients tornin. "És cert que hi ha una part de la feina estacional, però per exemple tenim clientela fidel que en dies assenyalats, com el Nadal, no falla", apunta Roig, que treu pit d'aquests clients de tota la vida.

"Els que tenen la tradició de venir ho segueixen fent", reflexiona, assegurant que la venda diària és d'un altre tipus. "Al barri on estem hi ha molts veïns que se n'han anat, però tot i així, en dates assenyalades, molta gent són els de sempre", afegeix.

La Colmena, com expliquen a la seva pàgina web, porta "ds del 1849 endolcint Barcelona". I és que encara que no se sap la data exacta de la seva fundació, se sap que el seu nom original va ser el de Ca l'Abella, pel nom d'una antiga confiteria a l'actual carrer de la Baixada de la llibreteria.

La família de Roig, concretament els seus avis (Josep i Francesc Roig Manubens) van comprar, el 1927, el negoci que ara regenta el seu nét. Toni, besnét de Francesc i fill de Josep Maria, és qui s'encarrega actualment d'elaborar els caramels de la manera tradicional juntament amb altres dolços típics de la pastisseria catalana.