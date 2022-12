Milers de persones convocades per l'ANC es manifesten a Barcelona contra la reforma del Codi Penal|@EP

Independentistes es manifesten aquest migdia a Barcelona, en el marc d?una protesta que ha convocat l?Assemblea Nacional Catalana (ANC), per exigir al Govern que s?oposi a la reforma del Codi Penal prevista per incloure el nou delicte de desordres públics agreujats que substituirà al de sedició. Avalen la mobilització Junts i la CUP, però Òmnium Cultural s'ha desmarcat. Ha argumentat que no vol contribuir a la "confrontació" entre diferents agents independentistes.

La manifestació, que coincideix amb el Dia de la Constitució, ha començat cap a les 12 al Pla de Palau de Barcelona, avançarà pel passeig Isabel II, girarà per la Via Laietana i acabarà davant de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume. El lema de la marxa és 'Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos. ¡Independència, ara!', i molts dels assistents mostren banderes independentistes i criden 'Inndependència' i 'Govern dimissió'.

Entre els assistents hi ha la presidenta i el secretari general de Junts, Laura Borràs i Jordi Turull, així com el diputat de la CUP Carles Riera.

Borràs ha apel·lat a la unitat independentista després de desmarcar-se ômnium de la protesta, en un moment en què, segons ha dit, estan en qüestió "drets fonamentals" arran de la reforma del Codi Penal. Ha defensat que el delicte de sedició s'ha de reformar i prou, "sense contrapartides ni subterfugis". Segons Borràs, la reforma pactada entre el Govern i ERC "posa en qüestió el dret a protesta i el dret a manifestació".