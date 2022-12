Ada Colau de celebració en una AAVV / @BCNComu

A Espanya, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que el tipus de gravamen mínim de l' IBI serà del 0,4% i arribarà el màxim fins a l'1,1%, sempre en el cas dels béns immobles urbans . Els governs locals, per això, tenen marge de maniobra per establir un tipus de gravamen o un altre, així com les diferents exempcions i bonificacions aplicades.



Les dades oficials del Cadastre mostren que les factures mitjanes més grans es troben per aquest ordre a Madrid , Barcelona , Màlaga i Palma de Mallorca . Totes aquestes ciutats apliquen tipus de gravamen relativament baixos, però els elevats valors cadastrals dels seus habitatges eleven sense remei la quota íntegra.

BARCELONA ES TROBA ENTRE LES CIUTATS AMB LA MITJANA D'IBI MÉS ALT D'ESPANYA

A Barcelona, el tipus que aplica el consistori barceloní supera el madrileny i situa la seva quota en el 0,66%; a Màlaga, paguen al voltant del 0,45%; ia Palma de Mallorca, tenen estipulat el 0,44%.

Tot i això la mitjana de factura de l'IBI anual a Barcelona ronda els 890 euros i els 850 euros a Màlaga i Palma de Mallorca. El mateix passa amb Santander, un altre dels municipis amb les factures més elevades malgrat comptar amb el tipus mínim permès a l'IBI.

L'any 2022, Girona, Lleida i Tarragona van registrar els tipus més grans de tot Espanya, per sobre de l'1% en el primer dels casos i al voltant del 0,9% en els altres dos. Les factures mitjanes de l'impost, tot i això, van oscil·lar entre els 477 euros i els 597.

Segons les dades oficials a Barcelona, el 2021 gairebé 1,2 milions de contribuents van abonar 768 milions de quota íntegra, que es va reduir fins a 698 milions després d'aplicar els diferents descomptes. Màlaga, la tercera localitat amb el rebut mitjà més car, va ingressar per part seva 122 milions de gairebé 400.000 rebuts.

A Lugo, Càceres i Terol, les tres capitals amb la quota íntegra mitjana més barata –al voltant dels 300 euros per contribuent–, la recaptació va rondar els 22 milions en les dues primeres.