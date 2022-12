El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle. Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Barcelona reforçarà la presència policial a l'espai públic per Nadal amb 360 agents de la Guàrdia Urbana addicionals al servei ordinari del cos i eixos comercials per prevenir fets delictius, de "proximitat i seguretat viària" a l'operatiu per a les festes fins al 8 de gener.

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha detallat aquest dimecres en roda de premsa el dispositiu, que preveu garantir un "Nadal segur" de retrobament, de gaudi i de normalitat, en les seves paraules, el primer any sense restriccions per la pandèmia del Covid-19.

El pla de seguretat per al Nadal de Barcelona vol prevenir l'activitat delictiva amb patrulles mixtes, i garantir la convivència amb un reforçament del control de consum d'alcohol al carrer i inspeccions a l'oci nocturn per evitar concentracions i molèsties.

L' intendent més gran de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha avisat que, davant la previsió que la mobilitat pot arribar a duplicar els fluxos d'un dia normal, reforçaran el control del trànsit en eixos comercials i sortides d'aparcaments i intensificaran els controls alcoholèmia i drogues.

Per això, ha instat a utilitzar el transport públic, i ha avançat que prestaran "especial atenció" als vehicles de mobilitat personal per garantir la convivència entre aquests mitjans de transport i la resta d'usuaris.

COORDINACIÓ POLICIAL



El dispositiu especial de Nadal contempla recuperar la coordinació de la Guàrdia Urbana amb la resta de cossos de seguretat, especialment amb Mossos d'Esquadra a través d'un operatiu de patrulles mixtes per prevenir incidents relacionats amb la seguretat, la gestió del trànsit, i "ajustar" les actuacions atenent les demandes de veïns i comerciants.

Estaran integrades per agents a peu tant uniformats com de paisà dels dos cossos policials i es trobaran principalment a les zones de més afluència de compradors com els eixos comercials de cada barri i les zones turístiques dels districtes, ha detallat l'intendent de la Guàrdia Urbana .

El titular de Seguretat de Barcelona també ha postulat com a "prioritat" la lluita contra les violències sexuals a través de punts de protecció dels espais i dels itineraris segurs des de les zones d'oci fins a les parades de transport públic més properes.

NITXELLA I CAVALCATES



L'Ajuntament ha inclòs a l'operatiu especial de Nadal serveis específics per a la nit de Cap d'Any i les cavalcades dels Reis Mags, jornades per a les quals es preveu gran afluència de persones.

La ciutat ha planificat reforços del transport públic, tant al metro com a la xarxa d'autobusos, per a dies com els diumenges i festius amb els comerços oberts, així com un increment del servei de neteja i de la recollida selectiva.