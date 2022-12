El saló Manga Barcelona celebrarà des d'aquest dijous 8 de desembre fins al dia 11 una edició que espera superar els 152.000 assistents del 2019 i que es farà per primera vegada al recinte de Fira de Barcelona Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) .

Aquesta 28a edició recupera la internacionalitat després d'anys limitats per les restriccions per la pandèmia, i ho fa amb artistes i autors de màniga i animi com Nakaba Suzuki, Yoko Takahashi, les Faky i Mahousyoujo Ni Naritai.

Concretament, l'autor de 'The seven deadly sins', Nakaba Suzuki, que actualment treballa a la seqüela, participarà en sessions de firmes, una masterclass i una trobada amb fans.

L?il·lustrador Carles Dalmau repassarà la seva experiència en una conferència, i entre els altres convidats també figuren el duet d?autores darrere de Xian Nu Studio i la parella de cosplay Yuko i Exion.

L'artista Shun Umezawa, recentment guardonat amb el Premi a l'Excel·lència del Japan Media Arts Festival, participarà telemàticament des del Japó en una entrevista i en una masterclass sobre com dibuixar humanzee, i comptarà també amb la seva pròpia exposició al recinte.

El canvi d'ubicació permetrà l'obertura de nous espais per respondre a la realitat editorial del moment : així, la nova sala Kitsune acollirà més presentacions editorials ia la sala Manga Academy hi haurà debats, conferències i xerrades sobre manga, animi i cultura popular japonesa.

CONCERTS I PODCASTS



A nivell musical, unes de les convidades més destacades és la cantant japonesa Yoko Takahashi i la cinc cantants de Faky, que presentaran en exclusiva internacional el seu nou àlbum, i també actuaran Mahousyoujo Ni Naritai, Kame Band, Víctormame i Tenkaichi Musical.

Una de les novetats és la creació del Radio Music Stage, que barrejarà la música amb l'enregistrament de diversos podcasts en viu i que serà l'inici d'una col·laboració amb Radio Primavera Sound: permetrà escoltar el programa 'Puja al puto robot!' amb el cantant LilDami, així com els podcasts 'Milana bonica' i 'Sopa de Miso', i la música de Lumica Stage, entre d'altres.

PROGRAMA FAMILIAR I ESPAIS GASTRONÒMICS



Aquesta edició recuperarà la programació de Manga Kids, un espai per a públic jove i familiar; presentarà la novetat Manga Kids Academy, i habilitarà la zona de L'Acadèmia, on es desenvoluparan de manera ininterrompuda quatre activitats de cultura japonesa.

Els visitants podran tornar a espais com ara el Nihon Ryori, dedicat a la cuina japonesa; el Nihongo Experience, dedicat a la cultura i la llengua japonesa; el Cool Japan Experience, amb xerrades de màniga i animi, i l'Auditori Manga Barcelona, amb estrenes de pel·lícules d'anime i imatge real i alguns dels grans èxits del 2022 que han passat per les sales de cinema.

PUIG (FICOMIC): "EUFÒRIA PEL MÀNIGA"



La directora de la Federació d'Institucions Professionals del Còmic (Ficomic), Meritxell Puig, ha destacat a la presentació del saló l'1 de desembre l'"eufòria pel manga" que veu al públic, així com que aquesta edició compta amb un 6% més d'expositors que el 2019 i amb una presència especial del màniga en català.

Aquest trasllat del recinte habitual, a Montjuïc, és definitiu i comporta més metres quadrats que amplien l?aforament i la possibilitat que l?esdeveniment segueixi creixent perquè, segons Puig, les instal·lacions a Montjuïc se?ls havien quedat petites.