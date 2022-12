Caserna del Bruc - Wikipeduia

Els militars de la caserna del Bruc han estat caçats fent un sorteig per passar una estona amb una prostituta a través d'un grup de Whatsapp, segons ha publicat en exclusiva el Diari Ara . Es tracta dels militars del regiment I/63 de la caserna del Bruc de Barcelona, que van fer un sorteig oferint els serveis d'una "dama de companyia", tal com ells mateixos la van definir en un cartell penjat a la cantina.

Amb aquesta iniciativa els militars pretenien recaptar diners per a les festes que havien de celebrar per Nadal. La principal té lloc el Dia de la Immaculada Concepció, la Puríssima, que és la patrona de la infanteria.

La proposta del sorteig va ser realitzada per un caporal i un sergent a través d'un grup de Whatsapp amb al voltant de 60 participants, tots militars . Al xat consultat per l'ARA es pot veure missatges més pujats de to que desqualifiquen i humilien la prostituta amb comentaris denigrants i masclistes.

"Estàs promovent la prostitució dins una caserna militar", lamenta un dels membres del grup. Va ser precisament ell qui va decidir denunciar la situació i exposar-la als mitjans. "Ningú s'atreveix a dir res perquè t'assenyalen, ets l'estrany, el vermell", explica aquest soldat de l'exèrcit, que considera "indignant" que es promogui "aquesta plaga" en una institució pública que hauria de ser exemplar. "Això va sobrepassar tots els meus límits ètics", conclou.

Ara s'ha posat en contacte amb fonts militars, i han assegurat que aquest tipus de conductes van en contra dels valors de l'exèrcit, sobretot els d'igualtat i respecte per les dones. A més, neguen rotundament que algun dels comandants de la caserna tingués coneixement del sorteig, incidint que aquests xats "no són oficials".