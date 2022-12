Tapats fins al coll: un centre per a gent gran de l'Eixample estan sense calefacció |@EP

Ara que ha arribat el fred, els usuaris i usuàries de l' Espai de Gent Esquerra de l'Eixample ho estan passant realment malament. La seva preocupació s'accentua cada cop més. Porten des del mes d'abril passat amb el sistema de climatització general fet malbé i la seva reparació va per llarg.

"L'estiu ja va ser molt complicat, amb marejos i sufocacions d'alguns usuaris i usuàries, quan irònicament aquest espai situat al 80 del carrer de Rosselló formava part de la xarxa de refugis climàtics de Barcelona per fer front a les onades de calor" , assegura Moura , de 69 anys, usuari i voluntari d'aquest equipament municipal situat als baixos del 80 de Rosselló.

Després de molt insistir els dinamitzadors i coordinadors del centre, la gestió dels quals va ser adjudicada a l' Associació Esportiva Eixample , van aconseguir una resposta oficial en forma de comunicat el novembre passat. El text, penjat al vestíbul, rep els usuaris amb un to gens tranquil·litzador: "La climatització de l'Espai no funciona a causa d'una avaria greu de difícil solució", diu l'escrit emès des de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori del Districte de l´Eixample.

Aquell mateix mes el lector, en representació de les diferents comissions d'activitats, va emplenar una instància a l' Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l' Eixample reclamant una reunió urgent amb el Districte per tractar un assumpte que considera preferent, sobretot tenint en compte les edats dels usuaris –el 40% té més de 81 anys– i el paper que juga aquest centre a les seves vides.

Licitació obligada



Fonts municipals consultades per aquest diari expliquen que la màquina "està descatalogada i per tant cal substituir tot el sistema". En aquest sentit el Districte va encarregar "immediatament un projecte executiu de substitució del sistema de climatització" que esperen tenir abans que finalitzi l'any, subratllen les mateixes fonts, que estan esperant aquest projecte per saber quant costarà la nova instal·lació. Tot i això, per les seves característiques, tot apunta, diuen, que "requerirà una licitació pública i una tramitació d'uns sis mesos mínim".

Si bé des del consistori asseguren que aquesta setmana el mercuri marcava 21 graus i que fan tot el possible per garantir el confort tèrmic -mitjançant una desena de radiadors-, aquest diari ha pogut confirmar el malestar que provoca en usuaris habituals, pensionistes que han trobat en aquestes quatre parets de l'Eixample una cosa molt semblant a una segona família, sens dubte un bon antídot contra la solitud no desitjada.

“Hi ha gent gran que si no fos per l' Espai de Gent Gran no sortiria de casa. Aquí vénen i poden xerrar amb altres persones, i quan no volen parlar també se senten acompanyades”, assegura Ferran Vinaixa, que ja ha trobat a faltar cinc persones a la coral. I aquesta xifra podria anar a més quan baixin més les temperatures. “Per passar fred i estar amb abric i bufanda –continua- alguns prefereixen quedar-se a casa, però llavors no socialitzen”.