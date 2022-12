Lloguer vivenda

La concentració de propietats s?està començant a convertir en un greu problema a Barcelona. Segons ha publicat Infolibre, 32 propietaris - empreses o particulars- tenen en poder seu 23.360 habitatges a la capital catalana.

Segons l'informe de l'Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona, darrere d'un de cada quatre habitatges de lloguer a Barcelona hi ha una empresa i la meitat dels arrendadors tenen tres o més habitatges a la ciutat. I podrien no ser les úniques, perquè l'informe no té en compte les propietats d'aquestes grans forquilles fora de la caputal.

EL LLOGUER ES DISPARA UN 25%

Segons un estudi publicat per Idealista, el preu del lloguer s'ha disparat un 24,8% a Barcelona respecte del 2021. Les altres capitals catalanes també han experimentat un creixement en el preu del lloguer, encara que en menor mesura: Girona (15%) , Tarragona (8,9%) i Lleida (2,2%).

A més, En comparació amb novembre de 2021, el lloguer ha pujat un 14,9% a la província de Barcelona, un 24,6% a la de Girona, un 9,8% a la de Lleida i un 8% a la de Girona.