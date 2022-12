Imatge d´una cuidadora d´una persona gran a Barcelona / AJBCN

Els dies 5, 7 i 9 de desembre del 2022, les 4.000 treballadores del servei d'atenció domiciliària (SAD) de Barcelona van parar i van convocar una vaga per protestar per les condicions de treball. Tot i això, dins d'elles, hi ha un grup que segueix alçant la veu i denunciant la "precarització" que viuen diàriament: el col·lectiu de les que exerceixen el seu ofici en les anomenades superilles socials .

Aquesta idea es va posar en marxa el 2019 (encara que 2 anys abans s'havia fet una prova pilot) per part del govern d'Ada Colau (va ser una de les primeres mesures en l'arrencada de la segona legislatura al capdavant del consistori de la ciutat), amb la intenció de "millorar el servei d'atenció domiciliària", segons van explicar els comuns, però la realitat és que les treballadores estan molt descontentes.

I és que encara que la intenció era que les treballadores poguessin autoorganitzar-se més, la realitat és que, segons denuncien algunes, això s'ha acabat pervertint. "Es va avisar a l'Ajuntament que seria una sobrecàrrega de treball, però no només van fer cas omís, sinó que ho van ampliar", denuncien a CatalunyaPress. De fet, lamenten que aquest model es pugui portar també a ciutats com Sabadell o Cornellà amb unes conseqüències nefastes per a treballadores i usuaris vulnerables.

Una de les problemàtiques que troben les treballadores és que “han de ser treballadores i coordinadores”, tasca que, expliquen, no els correspon, ni per contracte ni per percepció salarial. "Les poden trucar el cap de setmana, es poden substituir entre elles... Genera una situació de desordre", exposen.

L'ATENCIÓ ALS USUARIS ES VEU AFECTADA MOLT

En alguns casos, a més, aquesta forma de treballar ha provocat "malestar i discussions entre les mateixes treballadores", que fins i tot podrien tenir la potestat d'acomiadar les companyes sense que ningú intervingués en aquesta decisió. Més enllà d'aquestes friccions, el que les treballadores lamenten és que això també repercuteix en l'atenció als usuaris del servei.

I és que segons explica l'Ajuntament al portal de les superilles socials, la intenció és "millorar les condicions de treball de les professionals del SAD", encara que, fins ara ia judici de les treballadores, estan lluny d'aconseguir-ho.

A més, les treballadores lamenten que no tinguin un lloc fix per fer els informes sobre la seva feina, de manera que aquesta part de la seva feina tampoc no la poden dur a terme en condicions i moltes vegades ho fan des dels seus propis domicilis.

Per tot això, en una de les jornades de vaga, van demanar regular el sistema de superilles. “Volem començar per algun lloc i Barcelona és el centre neuràlgic de Catalunya, però volem aconseguir millores per a nosaltres i per a totes les companyes”, afirma Àngels Muñoz, una de les treballadores del SAD barceloní, en declaracions als mitjans.

