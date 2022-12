Les superilles, en qüestió / @EP

Les superilles segueixen sent motiu de disputa entre els comuns, amb Ada Colu capitanejant-los davant dels veïns, l'oposició política, el seu soci de govern i el teixit social barceloní. A l' Ajuntament de Barcelona , BComú, el grup de l'alcaldessa Ada Colau, és l'únic que segueix defensant la seva implantació, ja que el PSC s'ha alineat amb l'oposició contra les superilles.

A excepció de la formació dels comuns, la resta de partits han acordat instar el govern municipal a frenar la " implantació de les superilles , no fent noves licitacions d'obres ni projectes, fins que s'hagi realitzat una avaluació d'impacte a través de la modelització virtual amb sistema de Digital Twin, sobre l'economia, la mobilitat i la qualitat de l'aire, en el conjunt de la ciutat”.

En aquesta ocasió, PSC s'ha alineat amb JuntsxCat, l' impulsor d'aquesta proposta. La resta de grups de l'oposició també han votat a favor d'aquesta iniciativa, que ha tirat endavant una àmplia majoria (per 31 vots a favor dels 41 possibles). Tot i això, no és vinculant, per la qual cosa el govern municipal no està obligat a dur-ho a terme.

Jordi Martí Galbis, el portaveu de Junts, ha precisat que no reclamen el fre del projecte en marxa de la superilla, "però sí la nova planificació futura" perquè "ja no tenen legitimitat per seguir impulsant noves superilles”. Sota la seva punta de vista , "si fossin demòcrates haurien de parar màquines i deixar en mans del nou govern, el proper any, la planificació urbana de la ciutat de Barcelona".

PSC i BCOMÚ, ENFRONTATS

Laia Bonet (PSC) i Janet Sanz (BComú) es van enfrontar per les superilles a l'últim ple. Bonet va justificar el seu suport a Junts en la necessitat de “fer una pausa i avaluar amb rigor l'impacte de les superilles, no es pot continuar avançant sense comprovar que són realment polítiques transformadores”.

Sanz, per la seva banda, li va recriminar que "s'estan aliant amb els que volen parar el tramvia", una cosa antiga sota el seu punt de vista. En la seva crítica, va titllar aquesta aliança de "sociovergència".