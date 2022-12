Previsió de les zones per portar el gos solt a Barcelona segons la normativa que el Govern municipal preveu aprovar de manera definitiva al març.

L' Ajuntament de Barcelona ha començat els tràmits per passar dels 45.000 metres quadrats a una superfície total de 945.000 metres quadrats a la ciutat perquè els gossos puguin anar solts, amb la incorporació de 103 Zones d'Ús Compartit (ZUC).

El consistori ha aprovat inicialment el decret que estableix 116 àrees d'ús exclusiu per a gossos ja existents o en construcció i les 103 ZUC per anar solts en convivència amb altres usuaris, ha explicat la tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, en una sessió de treballo amb periodistes aquest dimecres.

L'Ajuntament, que estima que a la ciutat hi ha 180.000 gossos, preveu aprovar de forma definitiva la normativa el març del 2023, senyalitzar les noves ZUC al llarg de l'estiu per tenir-les implementades al setembre, ia partir del desembre sancionaran els que portin el gos solt fora dels espais habilitats.

Les ZUC multiplicaran per 20 la superfície "fins ara oferta per passejar gossos a la ciutat" , encara que estaran subjectes a un horari determinat: no seran zones perimetrades, sinó que seran espais degudament senyalitzats en cada cas i en què els gossos solts compartiran el espai amb altres usuaris.

Del centenar de ZUC que s'habilitaran, 40 autoritzaran portar l'animal sense lligar més de 8 hores al dia, i 60 ho faran menys de 8 hores, i per la distribució a la ciutat, garantiran que el 95% de persones amb gos a Barcelona tinguin disponible alguna d'aquestes superfícies (àrees per a gossos o ZUCs) a 10 minuts de casa.

Les sancions poden anar dels 100 als 600 euros per passejar el gos a zones infantils (600 euros), i per tenir-lo solt a zones amb perill potencial (300 euros) o en espais sense perill potencial (100 euros).

La directora del servei de drets dels animals de Barcelona, Carme Maté, ha advertit que aquestes zones per portar els gossos solts no són per als gossos potencialment perillosos --que han d'anar en totes les situacions lligats i amb morrió-- i , si ho incomplim, els responsables s'exposen a una sanció de fins a 2.400 euros.

NORMATIVA DE 2014



El decret s'ha signat després de la modificació al ple de novembre de l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals del 2014, que suprimeix la necessitat de comptar amb un carnet de tinença cívica responsable per poder desplegar les Zones d'Ús Compartit.

Bonet ha recordat que aquesta mesura del carnet no s'ha arribat a aplicar mai en generar tramitacions que "són innecessàries i que obstaculitzaven fer aquest salt de gegant" quant a superfície per a gossos solts, i ha considerat que el canvi han de passar per les campanyes informatives i la presa de consciència.

Ara com ara, la situació estava sota una moratòria que permetia tenir els gossos solts on no s'indiqués el contrari, encara que, tal com ha apuntat la tinenta d'alcalde, les ZUC s'implementaran en zones que la gent ja utilitzava per deslligar els gossos.