Les persones més grans de 60 anys podran entrar gratis al Tibidabo de Barcelona aquest cap de setmana - BSM

Les persones més grans de 60 anys podran entrar gratis al parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona aquest cap de setmana, a la vuitena edició del Tibidabis, els dos dies dedicats als avis i als néts, ha informat BSM aquest dijous en un comunicat.

D'aquesta manera, tant el dissabte com el diumenge, l'accés al parc serà gratuït per als avis i per als seus néts, fins a un màxim de dos nens per adult, i també tindran entrada gratuïta les persones de més de 60 anys, independentment de si van o no acompanyades.

Amb aquesta doble jornada, el Tibidabo vol retre homenatge a la figura dels avis i les àvies com a “persones educadores i peces clau en el dia a dia de moltes famílies”.