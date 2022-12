Foto: Europa Press

Ja falta menys de mig any per a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, però el camí cap als comicis està marcat, entre d'altres, per les crítiques de part de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona a les subvencions que el govern d' Ada Colau està donant a “entitats amigues”.

D'aquesta manera, al Ple ordinari del mes de novembre, Eva Parera (Valents) ha dit que el seu grup municipal lamenta " que l'alcaldessa s'amagui i es quedi muda " quan des de la seva formació se li demana que " suspengui les subvencions a entitats i associacions afins que estan sent investigades judicialment ”. Parera feia referència a entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) o l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), entre d'altres.

"Què li semblaria si jo fos alcaldessa i donés, sense concurs públic, 3 milions d'euros en contractes menors al meu despatx d'advocats?", li va deixar anar Parera a la sessió.

I és que, segons la seva formació, des que l'actual alcaldessa ocupa el càrrec, han augmentat un 166% les subvencions a organitzacions afins ideològicament o properes a Barcelona En Comú .



Per la seva banda, regidors del Partit Popular (PP) també van reclamar, a la sessió plenària del mes passat, que Colau "donés explicacions sobre la reobertura de la investigació pel cas de les subvencions a dit a entitats afins" . Els populars asseguren que hi ha prop de 250 entitats afins al govern municipal que "viuen de subvencions públiques".

De fet, la formació conservadora assegura que el 2020 es van donar 37 milions d'euros en ajudes a organitzacions properes als comuns, xifra que, segons les seves dades, va pujar a 45 milions d'euros el 2021. És a dir, 8 milions d'euros més d'un any per a un altre.

INICIATIVES EVENTS: UNA EMPRESA INVESTIGADA I QUE TÉ CLAR COM AMANYAR CONCURSOS PÚBLICS

Una de les entitats que més contractes ha obtingut per part de l'Ajuntament ha estat Iniciatives Events , una companyia que es defineix com a productora d'”actes institucionals i esdeveniments culturals i esportius de petit format o de grans dimensions”. Els seus propietaris, Roc Aguilera i Toni Fusté van ser detinguts el 2020 en el marc de l' Operació Volhov .

Arran de l'Operació Volhov es va saber que els seguiments realitzats per la Guàrdia Civil van detectar que Roc Aguilera, la mà dreta de Toni Fusté , feia viatges freqüents a Andorra, utilitzant vehicles llançadora que l'avisaven de possibles controls policials. La sospita llavors era que els socis d' Iniciatives Events SL tenen un important botí amagat en algun banc andorrà i que usen els diners en negre que tenen per pagar una trama de suborns que, després li reporta suculents contractes per a la seva empresa. Així es desprèn d'una de les converses enregistrades, en què Roc Aguilera fa referència a portar d'Andorra “allò que hi ha envasat al buit”. La Guàrdia Civil va efectuar dos registres a les instal·lacions d'aquesta empresa, de la qual es va incautar d'abundant documentació. En aquell moment se'ls va acusar de “malversació sistemàtica”. De fet, al sumari hi ha enregistraments d'un d'ells en converses amb un alt càrrec municipal en què s'escolta com fer per arreglar concursos públics.

Per si això no fos suficient, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va sancionar les empreses Iniciatives Events i Arcoiris Lighting Systems per pràctiques restrictives de la competència en licitacions públiques del departament de Presidència de la Generalitat i dels ajuntaments de Calella i Igualada.



Sembla que les dues companyies s'havien posat d'acord en licitacions dutes a terme entre el 2018 i el 2021 que tenien com a objecte la contractació de serveis de realització tècnica d'actes i esdeveniments institucionals del president de la Generalitat i havien concertat també les seves actuacions en licitacions promogudes pels consistoris de Calella, el 2018, ia Igualada, el 2020, per prestar serveis tècnics per a activitats durant les festes majors d'aquestes localitats.



La multa imposada a Iniciatives Events ha pujat a 360.000 euros i l'ACCO ha prohibit aquestes empreses a tornar a contractar el departament de Presidència en un període de 24 mesos.

En un comunicat, l'ACCO va assegurar que la infracció comesa ve reflectida a l'article 1.1 de la llei de 2017 de defensa de la competència que prohibeix qualsevol "acord, decisió o recomanació col·lectiva", així com qualsevol pràctica concertada que pugui "falsejar" o "restringir" la competència.

L'organisme ha acreditat que les dues empreses van dur a terme "una estratègia conjunta" en la presentació d'ofertes a les licitacions per "minimitzar el risc d'exclusió" d'Iniciatives Events SL "per baixa temerària de l'oferta econòmica".

Tot i aquest historial el govern municipal barceloní li ha concedit, entre altres contractes aquest 2022, l'organització d'esdeveniments com el Dia de l'Orgull LGTBI i diferents actes que pengen de l'àrea d'Ecologia Urbana, liderada per Janet Sanz i el muntatge de les estructures de diferents escenaris de les festes de la Mercè per ingents quantitats de diners de les arques públiques. I a més a més en aquestes dates es troben executant la campanya de Nadal de la ciutat de Barcelona que costarà a les arques municipals la barbaritat de 209.492 euros.

Seguirem informant...