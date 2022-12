Port de Barcelona / @EP

L’Institut de Nàutica de Barcelona s’ubicarà i concentrarà l’activitat de manera definitiva a partir del curs 2026-2027, en dos edificis situats l’un davant de l’altre i cedits pel Port de Barcelona. Un serà en la ubicació actual de l’edifici El Far, amb l’aulari i l’administració, i l’altre en el nou edifici Escar, que el curs vinent ja formarà part del centre i progressivament serà ampliat per tal d’assolir la capacitat necessària, i on s’ubicaran els tallers. Cal destacar també que els vaixells que s’usaran per a la formació d’estudiants estaran varats a la zona del moll de Pescadors. Un fet que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Barcelona.

El projecte compren la reorganització de les seus de l’Institut de Nàutica durant els propers tres cursos (2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026) en què es realitzaran obres d’adequació a l’edifici Escar per ampliar els espais. La superfície total de l’institut, un cop acabades les obres, serà de 4.734 m2 .

MÉS INFORMACIÓ El Port barceloní creix en vehicles transportats

El finançament total del projecte és de 4,5 milions d’euros a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Educació, el Port de Barcelona i Marina Barcelona 92 Durant el procés d’ampliació i trasllat, es garantirà la tasca educativa del centre i els espais necessaris per dur-la a terme.

FASES DEL PROJECTE DE REORGANITZACIO DE L'INSTITUT DE NÀUTICA DE BARCELONA

Actualment, l’Institut de Nàutica està format per tres equipaments: l’edifici El Far, l’edifici Taller Drassanes, i l’edifici de la Nau de la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB). El Port de Barcelona va fer una concessió de la Nau de la FNOB a l’Ajuntament, què va cedir de manera provisional a l’Institut de Nàutica per dur a terme les activitats de tallers de pintura, fibres, veles; treballant així en projectes conjuntament amb la FNOB aprofitant les sinèrgies que les dues institucions generaven i els feien créixer. En el curs 2023-2024 ja no formarà part del centre educatiu i l’activitat es traslladarà a un altre espai, facilitant així la instal·lació en aquest equipament de l’equip italià de la Copa Amèrica 2024, Luna Rossa Prada Pirelli Team. La cessió anirà a càrrec del Port de Barcelona, propietari de l’espai, després de la renúncia de l’Ajuntament a la concessió.

Per aquest motiu, ja en el curs 2023-2024 i els ens dos següents, 2024-2025 i 2025-2026, l’Institut de Nàutica de Barcelona no disposarà d’aquesta seu, però incorporarà un altre espai amb el nou edifici Escar. Així, durant aquests tres cursos, les tres seus de l’institut seran: l’edifici El Far, l’edifici Taller Drassanes i l’edifici Escar, el qual s’anirà ampliant dels 630 m2 de superfície inicial, als 2.619,5 m2 un cop acabades les obres i per a l’inici del curs 2026-2027.

ESPAIS DE L'INSTITUT DE NÁUTICA DE BARCELONA EN EL CURS 2026-27

Foto: Port de Barcelona

En vermell, els dos equipaments que integraran l’Institut de Nàutica de Barcelona a partir del curs 2026-2027. En groc, els dos edificis que deixaran de formar part de l’institut, l’edifici de la Nau de la FNOB, en el curs 2022-2023, i el Taller Drassanes, en el 2025-2026.

El resultat final de la reorganització de les seus de l’Institut de Nàutica de Barcelona seran dos equipaments, molt propers físicament a diferència de la situació actual: l’edifici El Far amb tres plantes, amb un petit espai de recepció a la planta baixa, una planta segona, d’administració i aulari, i una tercera, també d’aulari, per un total de 2.114,5 m2 ; i l’edifici Escar amb una planta baixa, una planta primera, una nau amb altell i un total de 2.619,5 m2 , dedicat als tallers de manteniment de vaixells. A partir del curs 2026-2027, l’edifici Taller Drassanes, també cedit pel Port de Barcelona, deixarà també de formar part de l’institut.