Cortylàndia torna a decorar la façana del Corte Inglés de Diagonal / @CatalunyaPress

El Nadal ja ha arribat i amb això ho han fet també els llums nadalencs i la decoració clàssica que omple els carrers de les ciutats espanyoles i contribueix a la màgia del Nadal. És per això, que no podia faltar el tradicional espectacle de llums del Corte Inglés, Cortylandia , que per a aquest any s'ha titulat "Castell de Fusta" .

L'espectacle que penja de la façana del centre comercial del barri barceloní de les Corts consisteix en un conjunt de ninots autòmats de grans dimensions que donen forma a una història cantada en què els seus protagonistes són soldats fets de fusta que actuen dins d'un castell . Centenars de nens i les seves famílies respectives s'acosten cada dia per presenciar i gaudir de la funció, convertint-lo en un lloc d'atracció.

Els més petits gaudeixen cada dia de l?espectacle de Cortylàndia / @CatalunyaPress

Tots aquells que ho desitgeu es poden acostar fins al centre comercial de Diagonal per veure de forma totalment gratuïta l'espectacle. Els horaris per veure aquest espectacle són de dilluns a dissabte de 12:00 a 14:15 del migdia . A la tarda, el torn comença des de les 17:00 fins a les 20:00 . Cada 45 minuts comença una nova passada , que té una durada aproximada de 15 minuts en què s'entremescla una sèrie de representació de llums, moviment i música.

L'horari es veurà reduït a la tarda els dies 24 i 31 de desembre quan començarà a les 19.15 l'última sessió i no a les 20.00 com és habitual.

Cortylandia estarà obert fins el 6 de gener de 2023 / @CatalunyaPress

Els dies 25 i 26 de desembre del 2022 i l'1 i 6 de gener no es podrà veure l'espectacle perquè estarà tancat al públic. D'aquesta manera, el darrer dia hàbil per gaudir de l'espectacle de Cortylàndia serà el 5 de gener que ve, ja que el dia 7 ja es començarà a desmuntar.