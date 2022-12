La Sagrada Família il·lumina el bou i el lleó de les torres dels evangelistes Lluc i Marc|@EP

La Sagrada Família ha il·luminat aquest divendres a la tarda les escultures del bou i del lleó de les torres dels evangelistes Lluc i Marc després del tradicional Concert de Nadal a la Basílica i ha culminat així les dues torres.

Les torres s'il·luminaran cada tarda del 17 de desembre al 8 de gener entre les 18 i les 20 hores, i en aquestes dates també s'il·luminaran els grups escultòrics del Naixement, l'Adoració dels pastors i la dels Reis d'Orient a la façana del Naixement, informa la basilique en un comunicat.

Amb la culminació de les torres de Marc i Lluc , que se sumen a la finalització de la torre de la Mare de Déu --inaugurada el 8 de desembre del 2021--, el temple ja té finalitzades tres de les sis torres centrals.

El president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Esteve Camps , ha explicat que actualment la Sagrada Família “fixa els seus esforços” en la finalització del nucli de les torres centrals.

CALENDARI D'OBRES

Com a proper objectiu de la construcció, Camps ha fixat com a termini per a culmines les torres de Mateu i Joan a finals del 2023, cosa que permetria inaugurar tot el conjunt dels evangelistes.

Aquestes quatre torres envolten la torre de Jesucrist i arriben als 135 metres d'altura --les terceres més altes del temple-- i per identificar quina torre correspon a cada evangelista, s'acaben amb la figura corresponent del tetramorf amb el llibre i les ales.

La Junta Constructora de la Sagrada Família preveu finalitzar la torre de Jesucrist --de 172,5 metres d'alçada per no superar la muntanya de Montjuïc -- el 2026, coincidint amb el centenari de la mort d' Antoni Gaudí , i que coincideix amb el any en què Barcelona serà la Capital Mundial de l'Arquitectura.