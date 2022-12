Foto: Europa Press

El Consell d'Administració de l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat mantenir el cost de les tarifes del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona el 2023.

Ho ha explicat la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, juntament amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, i la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) , Laia Bonet, en una roda de premsa després del consell.

D'aquesta manera, la T-Jove i la T-Usual continuaran comptant amb el descompte del 20% atorgat per l'ATM, en espera que el Govern anunciï si segueix aportant la bonificació del 30% perquè el descompte final segueixi sent del 50%.

Sanz ha assegurat que des de l'ATM confien que el Govern mantingui la bonificació: "Ha manifestat la seva voluntat d'incorporar-lo però ho ha d'especificar en un Reial Decret i ho hem de veure aprovat pel Consell de Ministres entre aquest dimarts i el següent" .

La T-Casual haurà de seguir esperant si el Govern torna a aprovar el descompte del 30%, ja que l'ATM segueix sense aportar-li una bonificació: "L'esforç econòmic ha d'anar repercutit a qui més utilitza el transport públic", ha assenyalat Sanz.

Els títols de transport comprats durant el 2022 caduquen el 15 de gener, però si es mantenen totes les bonificacions actuals serien vàlids fins a la data de caducitat natural. Tots tres han coincidit que l'objectiu d'aquestes mesures és afavorir l'ús del transport públic i fer front a la crisi econòmica i la crisi climàtica.

ESFORÇ ECONÒMIC



Sanz ha detallat que l?esforç econòmic que suposa la congelació de les tarifes arriba fins als 34 milions d?euros, mentre que les bonificacions suposen 80 milions d?euros. "El Govern és responsable del 51% i la resta es reparteix en un 25% i el 24% entre l'Ajuntament i l'AMB", ha afegit.

Amb la congelació de preus aprovada per l'ATM --sense el descompte que podria aportar el Govern--, a una zona la T-Usual tindria un cost de 32 euros; la T-Jove, de 64 euros, i la T-Casual, de 11,35 euros.

Sanglas ha reclamat una aportació constant per part del Govern i "no haver de jugar cada any amb esmenes als pressupostos de l'Estat" per aconseguir-los.

Bonet ha dit que la voluntat de TMB és "fer sostenible el sistema de transport públic" i ha celebrat que els costos es mantinguin en un moment, en les paraules, en què s'estan començant a veure xifres d'ús del transport públic semblants a les del 2019.