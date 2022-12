Foto: Wikipedia

Esquerra Republicana s’abstindrà el pròxim divendres 23 de desembre a la votació dels pressupostos municipals, de manera que els comptes de 2023 tiraran endavant.

Així arriba una bona notícia per al govern municipal que, després d'haver acceptar les esmenes de la formació liderada pels republicans, veu com finalment pot tirar endavant el pressupost per a l'any que ve.

Els regidors republicans Jordi Coronas i Jordi Castellana han anunciat la decisió de la formació en una compareixença aquest dijous 22 de desembre. "A nivell d’inversió el marge per negociar ha estat zero perquè la majoria de projectes ja estaven en marxa, però hem fet un exercici de responsabilitzat i votarem abstenció" ha assegurat Coronas, que ha assegurat que "no tenim confiança en com gestiona aquest pressupost l’actual govern municipal. Creiem que no ho fan amb el rigor que mereix de la ciutadania", ha afegit.

Tot i això, segons ERC, "el pla de xoc social i econòmica acordat permetrà ajudar a la ciutadania". Això es tradueix en una inversió de 100 milions d’euros, que es desglossaran en una línia d’ajuts de 5 milions d’euros per als clubs esportius i les entitats culturals que gestionen equipaments de proximitat per tal de poder fer front a l’augment de la despesa energètica, un fons de 30 milions d’euros per adquirir habitatge i reduir la llista d’espera a la mesa d’emergència, un fons d’ocupació o formació i un altre per infants i famílies en situació vulnerable de 15 milions i l'ampliació del cangur municipal, inversió en programes de salut mental i prevenció del suïcidi i altres partides destinades a migrants, persones amb discapacitat o gent gran.

Altres acords que ha aconseguit ERC són 5 milions per comprar el centre comercial Vila Olímpica, 2 milions per a la construcció del mercat provisional del Mercat de l’Estrella i per a l’inici de les obres de rehabilitació del propi mercat, l'inici de l’obra de les rampes mecàniques del carrer Poesia situades al barri de Montbau, una partida específica per seguir impulsant el compromís Besòs-Maresme, l'inici del projecte de l’Escola d’Adults a Ciutat Meridiana i la creació de l’oficina dels barris de muntanya.