El responsable de l'administració de loteria número 97, a la plaça Urquinaona de Barcelona, celebra haver repartit el sisè cinquè premi de la Loteria de Nadal a Barcelona - EUROPA PRESS

Elena , una premiada amb un desè del cinquè premi del Sorteig Extraordinari de Nadal 36.142, ha expressat la seva sorpresa perquè li hagi tocat per primera vegada després d'anys jugant: "M'he quedat bocabadada. Mai m'havia tocat, estic que no m'ho crec".

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest dijous quan ha acudit a l'administració de loteria número 97, a la plaça Urquinaona de Barcelona --que ha venut 165 sèries-- per agrair-li-ho a la lotera que s'ho va vendre, Anna, que va escollir el número per ella.

Elena ha explicat que és veïna d'aquesta administració i compra dècims cada any, i que en aquesta ocasió havia invertit 200 euros emportant-se un dècim amb cada terminació.

Destinarà els 6.000 euros que ha guanyat, "un pessic molt bonic", a recuperar i compensar les compres d'aquest Nadal.

Per part seva, l'Anna, que treballa en aquesta administració des de finals d'octubre d'aquest any, està contenta d'haver-li donat sort: "Estic súper contenta, com si m'hagués tocat a mi. !A gaudir!".

"S'HA D'ANAR PROVANT"



El responsable de l'administració, Pedro Fortunyo, ha explicat que aquest 2022 els compradors "demanaven molt terminacions que acabessin amb 22 o 2", i que els van reservar per vendre a través de finestreta.

Ha recordat que ell treballa en aquesta administració des del 1987 i ha repartit més de 15 premis al Sorteig de Nadal, i que just avui, "quan estava una mica de baixada" perquè la seva administració no havia repartit res, la seva dona i la seva filla han començat a cridar que havien donat un cinquè premi.

Ha cridat a no perdre la il·lusió per guanyar i ha animat els compradors a continuar jugant: “S'ha d'anar provant. La sort és això, no perdre la il·lusió. Com veig que aquí toca, penso, i per què a mi no?".