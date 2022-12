L' Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament al ple d'aquest divendres el projecte de Pressupostos per al 2023 amb els vots a favor dels dos grups de govern (BComú i PSC) i l'abstenció d'ERC, mentre que Junts, Cs, PP , Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló, hi han votat en contra.

Els comptes han superat l?últim tràmit abans d?acabar l?any després que el Govern municipal hagi arribat a un acord amb els republicans per a un pla de xoc social i econòmic de 100 milions d?euros.

Es tracta del quart pressupost consecutiu que s'aprova en aquest mandat i el projecte per a l'any que ve contempla 3.595,9 milions d'euros, un 5,6% més que aquest any , fet que suposa un increment de 189,6 milions respecte al 2022.

L'alcaldessa, Ada Colau, ha agraït especialment a ERC haver facilitat l'aprovació dels comptes perquè "no ha estat fàcil, s'ha fet amb exigències", ha celebrat els acords estables entre forces d'esquerres --ha dit--, i espera que això animi que hi hagi pressupostos a la Generalitat.

LA "GEOMETRIA VARIABLE"



Per al primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni (PSC), els quatre Pressupostos del mandat s'han "aconseguit aprovar amb geometria variable", en referència a les diferents fórmules assolides per aprovar els comptes, amb suports i abstencions d'ERC, Junts, BCN Canvi i PP.

Tot i això, Colau ha contradit el líder dels socialistes en la seva intervenció en finalitzar el debat: "No s'ha fet amb geometria variable", ha sentenciat.

ERC: "AVUI ENS ABSTENEM, MATÍ GOVERNAREM"



El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha puntualitzat que, amb l'abstenció, no estan expressant un acord global ni negocien el Pressupost perquè assegura que la distància entre el projecte dels republicans i el del Govern municipal continua creixent: "Avui ens abstenim, demà governarem”.

El regidor de Presidència i Pressuposts, Jordi Martí (BComú), ha assegurat que ERC és el “grup definitiu i decisiu” per aprovar els comptes, que per a ell suposen estabilitat i fortalesa per a les arques municipals.

LA "VIRTUT" DE LES ELECCIONS



El regidor de Junts Ferran Mascarell ha argumentat el seu vot contrari en no compartir els comptes del Govern , que no vol "modificar ni un grau la direcció de les seves polítiques", i ha dit que la seva única virtut, en els termes, és que al maig hi ha eleccions i s'aplicaran parcialment.

El líder de Cs, Paco Sierra, ha criticat literalment uns comptes de Colau que comprometen el mandat que ve , els ha titllat de ser la moneda de canvi per als pressupostos autonòmics i estatals, i ha retret a ERC "treure's avui l'antifaç i tornar a ser el soci preferent”.

Per part seva, el president del PP al consistori, Josep Bou, no veu bé que les taxes i els impostos segueixin sent alts, per a ell, i no s'hagin aplicat rebaixes als col·lectius vulnerables, i ha qüestionat les entitats que depenen de els recursos públics: "Quin benefici aporten per a la ciutat? Aquesta és la pregunta".

La líder de Valents, Eva Parera, ha avisat que l'èxit no és augmentar la despesa , ha criticat que recaptin 200 milions més, en les seves xifres, i ha objectat que es pugui distribuir la riquesa "si asfixien aquells que poden generar-la", en una intervenció subscrita per la regidora no adscrita, Marilén Barceló.

ORDENANCES FISCALS



El ple d'aquest divendres també ha donat llum verda a les ordenances fiscals per al 2023 amb els vots favorables del Govern municipal (BComú i el PSC), l'abstenció d'ERC, i els vots en contra de Junts, Cs, PP, Valents i Barceló.

Ballarín ha celebrat que, amb les al·legacions rebudes, han pogut "reforçar" la proposta d'ordenances fiscals , que contemplen la congelació de tributs, fiscalitat verda i facilitar el compliment de les obligacions tributàries, ha explicat.