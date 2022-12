Foto: Twitter @CGTlleure

Aquest divendres, una cinquantena de treballadors i treballadores dels equipaments de proximitat han protestat davant de l'Ajuntament de Barcelona per reclamar una millora de condicions salarials. Rubén Méndez, animador sociocultural al Centre Cívic Pati Llimona, explicava a Catalunya Press que l'organisme municipal té tots els equipaments de proximitat (centres cívics, casals infantils, de joves i de gent gran) externalitzats.

Els treballadors d'aquest àmbit cobren sota el conveni del lleure on els sous son molt baixos. "Hi ha gent que no arriba perquè estan en jornades partides, de 20 o 25 hores, i en una ciutat com Barcelona no es pot arribar a final de mes", denunciava Rubén, i donava dades més concretes: "El salari en brut d'un informador al mes són 1196,90€ (en net queda aproximadament sobre el SMI). A això li hem de sumar que molta gent no arriba a treballar la jornada complerta". Un informador, en aquest cas, és la primera cara visible de qualsevol equipament.

La reclamació d'aquest col·lectiu rau en què alguns dels equipaments dels quals s'encarreguen són dels millors valorats per la ciutadania barcelonina, i un servei tan bo no es veu reflectit en la nòmina. "Els centres cívics som el tercer equipament millor valorat per part de la ciutadania de Barcelona, però els treballadors estan molt precaris i no arribem a final de mes", explica.

CONTACTES AMB L'AJUNTAMENT

El grup sindicalista ha mantingut converses amb l'Ajuntament mitjançant assemblees on hi van arribar a assistir 170 treballadors i treballadores, una xifra destacable segons el Rubén.

Tot i aquestes reunions, no s'ha aconseguit cap millora a nivell econòmic, al·legant que estan sota el conveni del lleure i que no poden fer res. "Sabem que realment, tot i estar en un conveni o un altre, tenen les eines per fer-ho, però tot això passa per un tema econòmic de pressupostos i de fer una injecció de diners", denunciava.

Pel moment, tenen previst fer més mobilitzacions si no canvia la situació.