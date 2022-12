Com cada dissabte, us proposem una desena d'opcions per a avui i demà!

Foto: Ai. de Barcelona

- Críms: lexposició . Un dels fenòmens audiovisuals (TV i ràdio) dels darrers temps a Catalunya s'ha guanyat una exposició al Palau Robert. Recupera o descobreix, de la mà de Carles Porta, alguns dels crims més coneguts dels darrers anys. Entrada gratuïta.

- Sorolla: caçant impressions . El dia 21 passat es va fer la inauguració d'aquesta exposició de gairebé 200 olis en format petit sobre taula, cartó o altres materials pertanyents a la col·lecció del Museu Sorolla. Adquireix les teves entrades a la web del Palau Martorell .

-Els llums de Sant Pau . Com és habitual, el recinte modernista serà encara més espectacular gràcies al seu vestit nadalenc. L'Univers de la Llum serà un espai per fer volar la imaginació. Aquesta experiència nadalenca per a tota la família tindrà més de vint instal·lacions lluminoses al llarg d´un recorregut de més d´un quilòmetre. Els tiquets ja són a la venda.

- Mar de llums de Nadal . El Museu Marítim va posar en marxa, dijous passat, aquest espectacle familiar inspirat en el mar, que combina el patrimoni cultural amb la il·lusió de les llums de Nadal i la música. Les entrades es poden comprar aquí .

- Fira de Reis de Gran Via. El dia 16 passat es van instal·lar les parades d'aquest clàssic del Nadal barceloní on trobaràs joguines tradicionals, regals i artesania. Les podràs trobar a la Gran Via de les Corts Catalanes, entre Rocafort i Muntaner.

- Mercat del llibre per Nadal. El matí del dissabte 24 serà la darrera oportunitat per passar per aquest mercat, situat a la zona del Dominical de Sant Antoni. És una de les activitats programades pel 85è aniversari del Dominical.

- Cant de la Sibil·la i missa del gall a Santa Maria del Mar. Aquesta representació és la més veterana de la ciutat, que se celebra des del 1948, abans de la missa del gall. Les cites són el dissabte 24 a les 19:30 ia les 20h a aquesta emblemàtica església de la ciutat.

-Nadal musical . El cinema Phenomena se suma a l'esperit nadalenc amb projeccions de clàssics com Grease , Sweeney Todd: El barber diabòlic del carrer Fleet, Moulin Rouge i West Side Story . La del diumenge 25 serà a les 5 de la tarda.

- 27è Circ d'Hivern: faM . El diumenge 25, a les 6 de la tarda, es farà una nova funció d'aquesta proposta de circ contemporani per a tots els públics amb cinc artistes a escena i música en directe a l'Ateneu Popular 9 Barris. Compra les teves entradesaquí .

- El trencanous . Com és habitual, el Palau de la Música serà lʼescenari de la representació de la gran obra de Txaikovski de la mà de lʼOrquestra Simfònica del Vallès. La funció del diumenge 25 es farà a partir de les 7 del vespre. No ho deixis escapar !