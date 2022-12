Colau és castigada en intenció de vot pels barcelonins/ Europa Press

La gestió municipal realitzada pel govern d'Ada Colau és “ dolenta o molt dolenta ” per al 61% dels barcelonins . Aquesta és la conclusió principal que es pot extreure d'un sondeig d'opinió elaborat per Metroscòpia a finals de novembre, quan faltaven sis mesos per a les eleccions municipals del 2023.

Foto: Metroscòpia

Així, el 27% considera que ha estat bona, un 8% la qualifica de regular i únicament el 4% dels participants a l'enquesta dóna una nota molt bona als comuns en aquests tres anys llargs de mandat.

JAUME COLLBONI GUANYARIA LES MUNICIPALS DEL 2023

D'altra banda, l'enquesta també mira cap a les eleccions municipals previstes per a finals del mes de maig de l'any que ve.

El sondeig de Metroscòpia dóna el triomf a les urnes al PSC de Jaume Collboni , que aconseguiria entre 11 i 12 regidors i el 24,3% dels vots.

Metroscòpia estima que amb una dada menor de participació el PSC es proclamaria guanyador d'aquestes eleccions

En segon lloc quedaria Barcelona a Comú (amb entre 8 i 9 regidors), mentre que Junts i ERC estarien pràcticament empatats a la tercera plaça, amb tres dècimes de diferència en la intenció de vot i obtindrien entre 7 i 8 regidors.

Molt al darrere ja hi hauria la CUP, el Partit Popular i Vox, tres partits que entrarien a l'arc de l'Ajuntament de Barcelona amb un resultat ajustat.

L'enquesta també observa l'evolució de la intenció de vot dels barcelonins a les properes eleccions respecte dels resultats obtinguts a les municipals del 2019; els partits que millorarien els seus últims resultats són el PSC, Junts per Catalunya, el PP, la CUP i Vox .

Foto: Metroscòpia

En canvi, ERC, els Comuns i Ciutadans (Barcelona pel Canvi) veuen com les seves estimacions de vot cauen en una proporció diferent.

El profund malestar dels barcelonins amb la gestió de la ciutat, en un context mental on els ciutadans estan reclamant més gestió i menys ideologia a la vida política, estaria provocant una certa nostàlgia de partits de Govern : el PSC i la seva clara vocació municipalista, i Xavier Trias, anterior alcalde de la ciutat , són en aquest moment les opcions amb millors perspectives de cara a les municipals del maig. Una competició entre marca, la socialista i el candidat, de JxCAT.

Els pactes per tant seran necessaris després dels comicis i l'avantatge que els barcelonins donin al PSC facilitaran que Barcelona doni un cop de porta al despropòsit de 8 anys sota la batutat d'Ada Colau.